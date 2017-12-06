Büyükşehir Ampute Puanını 12’ye Yükseltti

Amerika Cosmopolitan 2. Ligi Kuzey Grubu’nda mücadele eden Malatyaspor USA, 28 yaşındaki Tacikistanlı forvet oyuncusu Akhtam Khamrakulov’u kadrosuna kattı. Bu sezon mücadele ettiği grupta şampiyon olmak isteyen Malatyaspor USA,...