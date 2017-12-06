Büyükşehir Ampute Puanını 12’ye Yükseltti
Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup takımlarından Malatya Büyükşehir Belediyespor, 5.haftayı 12 puanla ikinci sırada tamamladı.
Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı, ligin 5.haftasında sahasında konuk ettiği Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübü’nü 3-0 mağlup etti.
Ligde geride kalan 5 haftada 4 galibiyet, 1’de mağlubiyet alan Malatya Büyükşehir Belediyespor, 12 puan toplarken, 15 puanlı Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü’nün ardından ikinci sırada yer aldı.
Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı, ligin 6.haftasında 10 Aralık Pazar günü deplasmanda Şanlıurfa Eyyubiye Belediye Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşacak.
Yeni Malatya Gazetesi
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