Büyükşehir Belediye 3’üncü Sırada
Türkiye Masa Tenisi 1.Ligi’nde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor erkek masa tenisi takımı, dördüncü etap sonunda 41 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2017-2018 faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Türkiye 1.Ligi 4.etap karşılaşmaları İstanbul´da tamamlandı.
Üç gün süren ve Esenler Hakkı Başar Spor Salonunda oynanan Bayanlar Türkiye 1.Ligi´nde HDI Sigorta Armaspor 23 maçta topladığı 43 puanla ilk sırada yer alırken, 1955 Batman Spor 42 puanla ikinci, Trabzonspor 41 puanla 3. sırada yer alıyor.
Erkekler 1.Ligi´nde Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor 4.etap sonunda da liderliğini 45 puanla devam ettirdi. Altınordu 44 puanla ikinci sırada yer alırken, Malatya Büyükşehir Belediyespor ve BEMTED ise 41´er puan ve averajla üçüncü sırayı paylaştı.
Türkiye 1.Ligi 4-6 Mayıs tarihlerinde Antalya´da yapılacak 5.etapla sona erecek.
Malatya Büyükşehir Belediyespor kadın masa tenisi takımı oynadığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 4’te mağlubiyet aldı. Turuncu yeşilliler, oynadığı 23 müsabakada 10 galibiyet, 13 mağlubiyet alarak 33 puanla 10.sırada yer aldı.
Malatya Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Veteran MTD: 3-2
Çukurova Üniversitesi (B)-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 3-0
Elazığ Gençlikspor-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 3-2
İstanbul Modaspor-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 0-3
İstanbul HDİ Sigorta Arma Spor-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 2-3
1955 Batman Spor-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 3-2
İzmir Büyükşehir Belediyespor GSK-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 1-3
Zonguldak Özel İdare Yolspor-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 3-2
Malatya Büyükşehir Belediyespor erkek masa tenisi takımı oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet 2’de mağlubiyet aldı. Turuncu yeşilliler, oynadığı 23 karşılaşmada 18 galibiyet, 5’te mağlubiyet aldı ve 41 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Malatya Büyükşehir Belediyespor-İzmir Altınordu: 0-3
Malatya Büyükşehir Belediyespor-İzmir Altay: 3-0
Malatya Büyükşehir Belediyespor-İstanbul BBSK (B): 3-2
Malatya Büyükşehir Belediyespor-Konya Barosu Spor: 3-2
Malatya Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Veteran MTD: 3-0
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 0-3
İstanbul Beyoğluspor-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 3-2
İstanbul Bedensel Engelliler MTD-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 2-3.
Yeni Malatya Gazetesi