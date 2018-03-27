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Büyükşehir Belediye 3’üncü Sırada

Büyükşehir Belediye 3’üncü Sırada
  • 27.03.2018
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Türkiye Masa Tenisi 1.Ligi’nde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor erkek masa tenisi takımı, dördüncü etap sonunda 41 puanla üçüncü sırada yer aldı.

  Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2017-2018 faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Türkiye 1.Ligi 4.etap karşılaşmaları İstanbul´da tamamlandı.

  Üç gün süren ve Esenler Hakkı Başar Spor Salonunda oynanan Bayanlar Türkiye 1.Ligi´nde HDI Sigorta Armaspor 23 maçta topladığı 43 puanla ilk sırada yer alırken, 1955 Batman Spor 42 puanla ikinci, Trabzonspor 41 puanla 3. sırada yer alıyor.

  Erkekler 1.Ligi´nde Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor 4.etap sonunda da liderliğini 45 puanla devam ettirdi. Altınordu 44 puanla ikinci sırada yer alırken, Malatya Büyükşehir Belediyespor ve BEMTED ise 41´er puan ve averajla üçüncü sırayı paylaştı.

  Türkiye 1.Ligi 4-6 Mayıs tarihlerinde Antalya´da yapılacak 5.etapla sona erecek.

Malatya Büyükşehir Belediyespor kadın masa tenisi takımı oynadığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 4’te mağlubiyet aldı. Turuncu yeşilliler, oynadığı 23 müsabakada 10 galibiyet, 13 mağlubiyet alarak 33 puanla 10.sırada yer aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Veteran MTD: 3-2

Çukurova Üniversitesi (B)-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Elazığ Gençlikspor-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 3-2

İstanbul Modaspor-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 0-3

İstanbul HDİ Sigorta Arma Spor-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 2-3

1955 Batman Spor-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 3-2

İzmir Büyükşehir Belediyespor GSK-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 1-3

Zonguldak Özel İdare Yolspor-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Malatya Büyükşehir Belediyespor erkek masa tenisi takımı oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet 2’de mağlubiyet aldı. Turuncu yeşilliler, oynadığı 23 karşılaşmada 18 galibiyet, 5’te mağlubiyet aldı ve 41 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor-İzmir Altınordu: 0-3

Malatya Büyükşehir Belediyespor-İzmir Altay: 3-0

Malatya Büyükşehir Belediyespor-İstanbul BBSK (B): 3-2

Malatya Büyükşehir Belediyespor-Konya Barosu Spor: 3-2

Malatya Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Veteran MTD: 3-0

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 0-3

İstanbul Beyoğluspor-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 3-2

İstanbul Bedensel Engelliler MTD-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 2-3.

Yeni Malatya Gazetesi

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