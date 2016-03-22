Büyükşehir’den ‘Boğulmama’ Projesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Valilik işbirliği ile hazırlanan “Boğulmama Bilinci ve Su Dünyası” konulu proje, Kalkınma Bakanlığı SODES Projeleri kapsamında kabul edildi.

Konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, özellikle son yıllarda yaz aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği, buna bağlı olarak da akarsu, göl, gölet ve barajlarda boğulma vakalarında ciddi artışlar olduğu belirtildi.

Yaz aylarında boğulma vakalarındaki artış nedeniyle, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın talimatları doğrultusunda İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme ve Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü tarafından boğulma vakalarının önüne geçmek ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bir proje hazırlandı.

Malatya Valiliği’nin de büyük destek ve katkı sunduğu “Boğulmama Bilinci ve Su Dünyası” konulu proje, Kalkınma Bakanlığı SODES projeleri kapsamında kabul edildi ve akabinde de çalışmalara başlandı.

Proje kapsamında, boğulma vakalarında risk bölgeleri olarak belirlenen akarsu, göl, gölet ve barajlara yakın okullarda İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Amirliğine bağlı eğitmenler tarafından;

Nerelerde yüzmeli, nerelerde yüzmemeliyiz?

Yüzerken nelere dikkat etmeliyiz?

Boğulan kişiye nasıl müdahale edilir?

Boğulmalarda ilk yardım nasıl yapılır? Gibi konularda bilgilendirme seminerleri düzenlenecek.

Ayrıca, proje faaliyetlerinden biri olan Bronz ve Gümüş Cankurtaran kursları ve Dalış eğitimleri kursiyer seçmeleri de tamamlanarak, eğitimlere başlanırken; eğitim faaliyetlerinin yanısıra kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere ekipman ve malzeme alımı da yapılarak İtfaiye Dairesi Başkanlığına teslim edildi.

Bülten