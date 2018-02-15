Büyükşehir’den Yevmiyeli Halı Dokuma Kursu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Halı Dokuma Kursu, büyük ilgi görüyor. Özellikle ev hanımlarının rağbet ettiği kursta, bayanlar hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyorlar.

TOKİ Bölgesindeki Şehit Engin Tilbaç Eğitim Merkezi’nde kurulan atölyede Halı Dokuma Kursu açılıyor. Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kursa zaman zaman İŞ-KUR da destek veriyor. Halı Dokuma Kursunda 1 yılı aşkın sürede yaklaşık 100 bayan yararlandı. Geleneksel el sanatlarından halı dokumaya büyük ilgi gösteren bayanlar, kursun düzenlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Evlerinde de kullanıyorlar

Kursa gelerek vakitlerini değerlendirdiklerini belirten bayanlar, hem halı dokumayı öğrendiklerini hem de dokudukları halıları evlerinde kullandıklarını söylediler. Halı Dokuma Kursu’nun İŞ-KUR’un Meslek Edindirme Kursları kapsamına alınmasından dolayı yevmiye aldıklarını da belirten bayanlar, talep olması durumunda halıları sattıklarını ve böylece ev ekonomisine katkı sağladıklarını kaydettiler.

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