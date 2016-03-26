Büyükşehir’in Bilecik’teki Maçı Olaylı Geçti

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) E Grubu Bilecik Belediyespor-Malatya Büyükşehir Belediyespor maçında ortalık karıştı. Deplasman takımının bir oyuncusu kendi takım arkadaşını tokatlayarak soyunma odasına götürdü.

Bilecik Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan EBBL E Grubu ikinci tur 7. hafta maçında Bilecik Belediyespor ile Malatya Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Mücadelenin son periyodunda çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma uzun süre durdu.

Malatya Büyükşehir Belediyesporlu oyuncu Oğuz Avcı, taraftarlar ile ağız münakaşasına giren takım arkadaşı Eray Evliyaoğlu’nu tokatlayarak soyunma odasına götürdü. Malatya Büyükşehir Belediyespor, maçın ilk üç periyotunu 19-24, 37-44 ve 59-60 skorlarla önde kapattı.

Son periyotta ev sahibi takım öne geçince de ortam gerildi. Malatya Büyükşehir Belediyespor’un 3 numaralı oyuncusu Eray Evliyaoğlu, bir pozisyon sonrası kendisine tepki gösteren seyirci ile ağız diyaloğuna girdi. Bunun sonunca hakem sinirli oyuncuya teknik faul çaldı. Bundan sonra Malatya Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Erol Akdeniz, Bilecik Belediyespor benci önüne kadar gelerek bu ağız dalaşına dahil oldu. Bu sırada Bilecik Belediyespor oyuncuları ve teknik heyet arasında gerginlik yaşayan Akdeniz, güçlükle sakinleştirildi.

Akdeniz, maçın baş hakemi Muzaffer Vardarlı’ya “Olaylar devam ederse takımı çekeceğim sahadan diyerek” serzenişte bulundu.

Bu sırada maçın teknik komiseri Ali Rıza Bozukluoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesporlu bencine giderek sakin olmalarını gerektiği söyledi. Malatya Büyükşehir Belediyespor 3 numaralı Eray Evliyaoğlu hala konuşmaya devam edince, takım arkadaşı Oğuz Avcı ilk olarak kendisini silkeleyerek, daha sonra tokat atarak soyunma odasına götürdü. Yaklaşık 15 dakika duran maç, teknik heyetin, basketbolcuların ve seyircinin sakinleşmesinin ardından kaldığı yerden devam etti. Taraftar desteğinin alan Bilecik Belediyespor, maçı 81-77 kazandı. Maç sonunda Malatya Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Erol Akdeniz, sinirli tavırlarını tekrarlayınca, Malatya Büyükşehir Belediyesporlu yöneticiler kendisini soyunma odasına götürdüler.

KARABULUT: “YAKIŞMADI”

Maç sonunda konuşan Bilecikspor Başantrenörü Yeşer Karabulut, yaşanan olayları şöyle anlattı:

“Bugün ortam biraz gereksiz gerildi, onlar biraz maçı önde götürdüler. Ondan sonra biz maçın içerisine girmeye başlayınca biraz tansiyonları yükseldi. Bir iki oyuncunun gerginliği aslında seyircimizin terbiyesiz bir şeyi yoktu ama herhalde maçın stresinden. Çok yakışmadı ama olabilir basketbol bu. En azından sakinleştik maça devam etmesini bildik. Sporun içerisinde böyle ufak tefek gerginliklerin olması normaldir olmasa daha güzel olur tabi.”

EROL: “MAÇLARDA BÖYLE ŞEYLER OLABİLİR”

Malatya Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Erol Akdeniz ise, “Maçta biraz gerginlik çıktı evet ama olabilir ya maçlarda bu tarz şeyler olabilir, karşı takım arkadaşlarımız. Mühim değil böyle şeyler. Bilecik’i görmek nasip oldu burada Bilecik’in kültürel yerlerini gezdik. Söğüt’e gittik orada eski Türk büyüklerinin kabirlerini ziyaret ettik. Tarihi bir kent çok hoşumuza gitti. Bu tarihi şehre bu güzellikleri katan emeği geçen herkese de tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bilecik- iha