Büyükşehir’in Bilecik’teki Maçı Olaylı Geçti
Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) E Grubu Bilecik Belediyespor-Malatya Büyükşehir Belediyespor maçında ortalık karıştı. Deplasman takımının bir oyuncusu kendi takım arkadaşını tokatlayarak soyunma odasına götürdü.
Bilecik Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan EBBL E Grubu ikinci tur 7. hafta maçında Bilecik Belediyespor ile Malatya Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Mücadelenin son periyodunda çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma uzun süre durdu.
Malatya Büyükşehir Belediyesporlu oyuncu Oğuz Avcı, taraftarlar ile ağız münakaşasına giren takım arkadaşı Eray Evliyaoğlu’nu tokatlayarak soyunma odasına götürdü. Malatya Büyükşehir Belediyespor, maçın ilk üç periyotunu 19-24, 37-44 ve 59-60 skorlarla önde kapattı.
Son periyotta ev sahibi takım öne geçince de ortam gerildi. Malatya Büyükşehir Belediyespor’un 3 numaralı oyuncusu Eray Evliyaoğlu, bir pozisyon sonrası kendisine tepki gösteren seyirci ile ağız diyaloğuna girdi. Bunun sonunca hakem sinirli oyuncuya teknik faul çaldı. Bundan sonra Malatya Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Erol Akdeniz, Bilecik Belediyespor benci önüne kadar gelerek bu ağız dalaşına dahil oldu. Bu sırada Bilecik Belediyespor oyuncuları ve teknik heyet arasında gerginlik yaşayan Akdeniz, güçlükle sakinleştirildi.
Akdeniz, maçın baş hakemi Muzaffer Vardarlı’ya “Olaylar devam ederse takımı çekeceğim sahadan diyerek” serzenişte bulundu.
Bu sırada maçın teknik komiseri Ali Rıza Bozukluoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesporlu bencine giderek sakin olmalarını gerektiği söyledi. Malatya Büyükşehir Belediyespor 3 numaralı Eray Evliyaoğlu hala konuşmaya devam edince, takım arkadaşı Oğuz Avcı ilk olarak kendisini silkeleyerek, daha sonra tokat atarak soyunma odasına götürdü. Yaklaşık 15 dakika duran maç, teknik heyetin, basketbolcuların ve seyircinin sakinleşmesinin ardından kaldığı yerden devam etti. Taraftar desteğinin alan Bilecik Belediyespor, maçı 81-77 kazandı. Maç sonunda Malatya Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Erol Akdeniz, sinirli tavırlarını tekrarlayınca, Malatya Büyükşehir Belediyesporlu yöneticiler kendisini soyunma odasına götürdüler.
KARABULUT: “YAKIŞMADI”
Maç sonunda konuşan Bilecikspor Başantrenörü Yeşer Karabulut, yaşanan olayları şöyle anlattı:
“Bugün ortam biraz gereksiz gerildi, onlar biraz maçı önde götürdüler. Ondan sonra biz maçın içerisine girmeye başlayınca biraz tansiyonları yükseldi. Bir iki oyuncunun gerginliği aslında seyircimizin terbiyesiz bir şeyi yoktu ama herhalde maçın stresinden. Çok yakışmadı ama olabilir basketbol bu. En azından sakinleştik maça devam etmesini bildik. Sporun içerisinde böyle ufak tefek gerginliklerin olması normaldir olmasa daha güzel olur tabi.”
EROL: “MAÇLARDA BÖYLE ŞEYLER OLABİLİR”
Malatya Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Erol Akdeniz ise, “Maçta biraz gerginlik çıktı evet ama olabilir ya maçlarda bu tarz şeyler olabilir, karşı takım arkadaşlarımız. Mühim değil böyle şeyler. Bilecik’i görmek nasip oldu burada Bilecik’in kültürel yerlerini gezdik. Söğüt’e gittik orada eski Türk büyüklerinin kabirlerini ziyaret ettik. Tarihi bir kent çok hoşumuza gitti. Bu tarihi şehre bu güzellikleri katan emeği geçen herkese de tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bilecik- iha
Orada emek veren insanları haber yaparken elinizi vicdanınıza koyun. Oğuz Hoca gerek insan olarak gerek basketbol olarak kötü düşünen insanlardan kat be kat düzgün bir insandır. Basının olayları abartma telaşından başka bir şey değil…
Oğuz Avcı Kimdir ?
(O)nun sözü geçer sahada
(G)alibiyet varsa onundur
(U)nutmayalım başka dostumuz yoktur orda
(Z)aferleri, yaptıkları gururdur
(A)nlamadılar değerini abim
(V)allah bunların hepsi nankör
(C)ivardaki en donanımlı antrenör
(I)llallah ettik bu tribun mafyasindan.
Malatyamizin ismini kavgayla duyurmaniz ne güzel malatya büyükşehir belediye spor ne yapmaya çalişiyor malatya da başka antrenör mu kalmamış takimin başindaki antrenör hakkinda hiç mi kimse uyarmamiş oğuz avcı olmasa bu takım olmaz okuldaki değerli hocalarımızdan birisiydi saygilar oğuz hocam sen o tok adi atmadan oyuncuda antrenör de atılı akmış anlaşılan gerçi belediye spor alışkın antrenörün cezalarını ödemeye
Demişsinki belediye hocanın cezalarını ödemeye alışkın. Birincisi: Ceza alma İHTİMALİNİN olması için önce diskalifiye olman gerekir, daha sonra senden savunman istenir ve verdiğin savunma sonucunda suçlu olduğun ispatlanırsa gerekli cezai işlem uygulanır. Belirteyim: Takımın koçu, yöneticileri ve oyuncuları hakkında hiçbir cezai işlem uygulanmamıştır ve büyükşehir belediye spor kulübüde doğal olarak hiç ceza ödememiştir.
İkincisi: Bu haber sonucunda malatyanın adının kötü bir şekilde anıldığını söylemişsin. Peki haberden yola çıkarak söylüyorum: başta takımın koçu olmak üzere oyuncular ve yöneticiler taşkınlık yaptıysa neden hiçbiri diskalifiye edilmemiştir? Sana cevabını vereyim: Hakemler kulübün orada maruz kaldığı durumu görüp koça ve oyunculara hak vermiş olacakki hiçbirini oyundan atmamıştır. Ne koç ne bir oyuncu nede yöneticiler diskalifiye edilmemişlerdir.
Hani fair playdan bahsediyorsunuz ya! Bilecik taraftarları malatyayı temsil eden kulübe maç boyunca küfür etmişlerdir.
Ortalama bir basketbol maçı bir buçuk saat sürmektedir. Hadi gitte bir buçuk saat sana küfretsinler hakaret etsinler, sende sakin sakin orada otur. Ha bu arada aman diyim dikkat et oyundan atılma, yoksa ceza ödemek zorunda kalırsın. 😉
TAKİMDA OYNAYANLARİN BİRSUÇU YPK BALIK BAŞTAN KOKAR OĞUZU UZUNYİLLARDİRLİ TANİRİM BÖYLE BİŞERY YAPMAZ
Oğuz Avcı Malatya’ya başka illerden sporcu getirebilen, akademisyen ve düzgün kişiliği ile örnek bir insandır. Çirkin ithamlara yer vermeyelim. Eğer kıskanıyor isek de söyleyelim, delikanlı olalım.
Oğuz avcı ne yazıkki torpilli hoca oyuncu 30 undan sonra basketbolcu olmuş basketboldan anlamaz ama dayın olursa bir yerlere gelirsin işte olay bu takım arkadaşını tokatlamak.. o çocuğun yerinde olsam kırılan rencide olunan bir gurur var yazık günah gereken yapılmalı Malatya bu oğuz gibi adamların elinde olmamalı artı kardeşide oynuyor takımda kardeşi hakederek oynuyor yalan yok
Sevgili Mehmet Ali biz şuan takımla deplasmandan dönüyoruz ve bu haberlere çok gülüyoruz,dediğim gibi DEPLASMAN orda olan bir olay böyle çarptırılır,Oğuz AVCI darendeli değil Oğuz AVCI bu takımda oyuncuda değil yardımcı ant. Oğuz AVCI o çocuğun cezası var diye sakinleştirmek için içeri götürebilen tek insandı ha sen kimsin yahu diyecek olursanda bana TOKATLADIĞI (!) dedikleri ERAY EVLİYAOĞLU”yum
Malatyada futbola yapılan yatırımın yarısı basketbola yapılsa iyi bi hoca bkulunsa her şey çok farklı olabilir.
Malayalı hocalara ne olmuş kariyerlerini araştırırsan bulursun yetişmiş bir sürü malatyalı hoca var iki kere takımı bölğesel liğden alıp Türkiye ikinci liğine çıkaran, defalarca Altyapı takımlarını Türkiye şampiyonalarına götüren hoca var,defalarca Türkiye basketbol 2. Bayanlar liğinde hocalık yapan antrenörler var kıymet bilene
Oğuz AVCI ve Eray EVLİYAOĞLU MALATYADA EN SON KAVGA EDECEK ABİ KARDEŞ İNSANLAR DOĞRULUĞUNA İNANMIYORUM BU HABERİN