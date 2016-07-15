Buz Devri- 5

Scrat’in meşe palamudunun peşindeki bitmeyen takibi, bu kez Dünya’nın dışına çıkmasına neden olur. Ancak Scrat, birtakım şanssız tesadüfler sonucunda dünyayı yok edebilecek olaylar zincirini başlatır. Dünyaya çarpacağı kaçınılmaz olan göktaşından kaçabilmek için Manny, Sid, Diego ve arkadaşları, daha önce hiç görmedikleri yerler ve yaratıklarla karşılaşacakları bir yolculuğa çıkarlar.

Vizyon Tarihi: 15 Temmuz 2016

Yapımı : 2016 – ABD

Tür : Animasyon , Komedi

Süre: 99 Dak.

Yönetmen : Mike Thurmeier, Galen T. Chu

Oyuncular : –

Seslendirenler : Haluk Bilginer , Yekta Kopan , Ali Poyrazoğlu , Altan Erkekli , Özden Ayyıldız

Senaryo : Michael J. Wilson , Yoni Brenner , Michael Berg , Aubrey Solomon

Yapımcı : Carlos Saldanha , Chris Wedge

Diğer Adı : Ice Age 5, Buz Devri: Büyük Çarpışma

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