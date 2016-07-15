Buz Devri- 5
Scrat’in meşe palamudunun peşindeki bitmeyen takibi, bu kez Dünya’nın dışına çıkmasına neden olur. Ancak Scrat, birtakım şanssız tesadüfler sonucunda dünyayı yok edebilecek olaylar zincirini başlatır. Dünyaya çarpacağı kaçınılmaz olan göktaşından kaçabilmek için Manny, Sid, Diego ve arkadaşları, daha önce hiç görmedikleri yerler ve yaratıklarla karşılaşacakları bir yolculuğa çıkarlar.
Vizyon Tarihi: 15 Temmuz 2016
Yapımı : 2016 – ABD
Tür : Animasyon , Komedi
Süre: 99 Dak.
Yönetmen : Mike Thurmeier, Galen T. Chu
Oyuncular : –
Seslendirenler : Haluk Bilginer , Yekta Kopan , Ali Poyrazoğlu , Altan Erkekli , Özden Ayyıldız
Senaryo : Michael J. Wilson , Yoni Brenner , Michael Berg , Aubrey Solomon
Yapımcı : Carlos Saldanha , Chris Wedge
Diğer Adı : Ice Age 5, Buz Devri: Büyük Çarpışma
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