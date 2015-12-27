Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

C Klasmana Terfi Ettiler

C Klasmana Terfi Ettiler
  • 27.12.2015
  • 0

Malatya Basketbol İl Hakemleri Merve Kekeç ile Burak Döğer C Klasmanına yükseldi. 

Basketbol Merkez Hakem Kurulu 2013-2014 sezonunda görev yapacak olan klasman hakemlerini açıkladı.

Malatya Basketbol İl Temsilciliği tarafından klasman için teklif edilen 22 yaşındaki Merve Kekeç ile 21 yaşındaki Burak Döğer, C Klasmanına yükseldi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."