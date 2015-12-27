C Klasmana Terfi Ettiler
Malatya Basketbol İl Hakemleri Merve Kekeç ile Burak Döğer C Klasmanına yükseldi.
Basketbol Merkez Hakem Kurulu 2013-2014 sezonunda görev yapacak olan klasman hakemlerini açıkladı.
Malatya Basketbol İl Temsilciliği tarafından klasman için teklif edilen 22 yaşındaki Merve Kekeç ile 21 yaşındaki Burak Döğer, C Klasmanına yükseldi.
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