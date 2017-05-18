Çakır Engellilerle Piknikte Buluştu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından, 2017 yılı etkinlikleri kapsamında engelli vatandaşlara yönelik bir piknik düzenlendi.

Turgut Özal Tabiat Parkı’nda yapılan pikniğe, Malatya’da faaliyet gösteren engelli dernekleri, engellilere yönelik eğitim veren okullar ile 450 civarında engelli vatandaş ve aileleri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Turgut Özal Tabiat Parkında düzenlenen piknikte bir araya gelen bütün engelli vatandaşlar ve aileleri ile yakından ilgilenerek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunları da dinleyen Başkan Çakır, sorunların biran önce giderilmesi için gerekli talimatları verdi.

Sabah saat 10.00’dan itibaren başlayıp 17.00’ye kadar devam eden piknik sırasında, engelli vatandaşlarımız arasında yumurta yarışı, yoğurtta para bulma, halat çekme yarışları ile müzik eğlence programları düzenlendi.

Düzenlenen piknik sayesinde oldukça mutlu görünen engelli vatandaşların yanı sıra aileleri de piknik nedeniyle mutlu olduklarını belirterek, başta kendilerini piknik sırasında da yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiklerini söylediler.

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