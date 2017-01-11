Çakır’a Miting Teşekkürü

TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, ESOB Başkanı Şevket Keskin, ESKKKB Başkanı Ali Evren ile Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen ‘Teröre Karşı El Ele Mitingi’ ne katkılarından dolayı teşekkür ziyaretinde bulundular.

Ziyaret sırasında konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya’nın geçtiğimiz hafta Cumartesi günü güzel bir birlik ve beraberlik örneği ortaya koyduğunu belirterek, “Ülke meselesi denildiğinde Malatya hep güzel işler ortaya koydu. Hain terör saldırılarına karşı Malatya tek yürek oldu. Bunun en son örneğini Cumartesi günü hep beraber yaşadık. Organizasyonun yapılmasında Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ahmet Çakır’ın önemli katkıları oldu. Biz de tüm sivil toplum kuruluşları olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Malatya’nın teröre karşı tek ses, tek yürek ve tek vücut olduğunu belirten Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, “Mitingin organizasyonuna Büyükşehir Belediyemiz öncülük etti. Duyarlı bütün Malatyalılar da meydanı doldurdu ve güzel bir tablo ortaya çıktı. Ülkemiz zor dönemlerden geçiyor. İç ve dış hainlere en iyi mesajı o meydanda verdik. 15 Temmuz’dan bu yana halkımız aynı duyarlılıkla meydanlara geliyor. Ben emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Malatya’nın örnek bir şehir olduğunu belirten Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey ise yaptığı konuşmada mitingin düzenlemesinde emeği geçenlere ve Malatyalılara teşekkür etti.

Ziyaretten dolayı STK temsilcilerine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Teröre Karşı El Ele Mitingini Malatya’da yoğun bir katılımla gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Çakır, terör ve gözyaşından insanların bıktığını belirterek, huzur ve kardeşlik ortamının her yeri sarması gerektiğini belirtti.

Terörün her türlüsüne karşı olan Malatyalıların dik bir duruş sergilediğini vurgulayan Başkan Çakır, “Bu amaçla hemşerilerimiz meydanları doldurdu. Gerekli mesajı verdi. Ülkemiz Dünya’da teröre karşı her yerde mücadele veren tek ülke. Bütün terör örgütlerinin tek hedefi haline geldik. Perdenin arkasını halkımız çok iyi biliyor. Halkımız bu tabloyu gördüğü için de meydanlarda gerekli mesajı veriyor. Onbinlerce insanımızın katıldığı ve başarılı geçen mitingimizin düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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