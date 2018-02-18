Çalık’ın Evine Giren Hırsızlar Eşiyle Boğuştu

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın, Malatya’nın Çamurlu Mahallesi Villa Kent Sitesi’ndeki evine, geçtiğimiz hafta 3 hırsızın girdiği, hırsızların yakalandıkları ve mahkemece tutuklandıkları öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, olay Öznur Çalık Ankara’da iken 7 Şubat akşam saatlerinde meydana geldi. Site içerisindeki bahçeli iki katlı evin arka kısmındaki mutfak kapısını zorlayarak eve giren 3 hırsız, evdeki bilgisayar ve elektronik eşyaları toplarken, saat 18.30 sıralarında milletvekilinin eşi Eczacı Kenan Çalık eve geldi. Bir anda evdeki hırsızları gören Kenan Çalık, hırsızlarla boğuşmaya başladı. Bu sırada hırsızlardan 2’si sitenin yan tarafındaki dağ kısmına doğru kaçarken, bir hırsızın kaçmasını engelleyen Kenan Çalık, polisi arayarak yardım istedi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevkedildi ve karanlıkta dağa doğru yapılan araştırmalar sırasında, hırsızların kaçarken attıkları bilgisayar arazide bulundu. Arazide yapılan arama çalışmaları sırasında diğer 2 hırsız da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kimlikleri hakkında bilgi edinilemeyen hırsızlar poliste sorgulanırken, olayı öğrenen Öznur Çalık da aynı gece Ankara’dan Malatya’ya geldi ve bir gün sonra Ankara’ya döndü.

Asayiş Şubesi’nde sorgulanan ve daha önceden de sabıkalarının bulunduğu öne sürülen hırsızların, daha sonra gönderildikleri Adliyece tutuklandıkları öğrenildi.

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