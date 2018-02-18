Çalık’ın Evine Giren Hırsızlar Eşiyle Boğuştu
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın, Malatya’nın Çamurlu Mahallesi Villa Kent Sitesi’ndeki evine, geçtiğimiz hafta 3 hırsızın girdiği, hırsızların yakalandıkları ve mahkemece tutuklandıkları öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, olay Öznur Çalık Ankara’da iken 7 Şubat akşam saatlerinde meydana geldi. Site içerisindeki bahçeli iki katlı evin arka kısmındaki mutfak kapısını zorlayarak eve giren 3 hırsız, evdeki bilgisayar ve elektronik eşyaları toplarken, saat 18.30 sıralarında milletvekilinin eşi Eczacı Kenan Çalık eve geldi. Bir anda evdeki hırsızları gören Kenan Çalık, hırsızlarla boğuşmaya başladı. Bu sırada hırsızlardan 2’si sitenin yan tarafındaki dağ kısmına doğru kaçarken, bir hırsızın kaçmasını engelleyen Kenan Çalık, polisi arayarak yardım istedi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevkedildi ve karanlıkta dağa doğru yapılan araştırmalar sırasında, hırsızların kaçarken attıkları bilgisayar arazide bulundu. Arazide yapılan arama çalışmaları sırasında diğer 2 hırsız da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kimlikleri hakkında bilgi edinilemeyen hırsızlar poliste sorgulanırken, olayı öğrenen Öznur Çalık da aynı gece Ankara’dan Malatya’ya geldi ve bir gün sonra Ankara’ya döndü.
Asayiş Şubesi’nde sorgulanan ve daha önceden de sabıkalarının bulunduğu öne sürülen hırsızların, daha sonra gönderildikleri Adliyece tutuklandıkları öğrenildi.
malatyahaber.com
geçmiş olsun malatyanın ablası
Yazıklar olsun hırsızlara yanlış eve girmişler öznur çalık size çöpünü vermez çöpünü müebbet ceza alırlar şimdi
sıradan bir vatandaşın evine girselerdi hemen serbest bırakırlardı …
Aynen öyle bizim iş yerimize 3 kişi girdi tespit edilip yakalandı ama ne hikmetse savcıya gitmeden karakolda serbest bırakıldı bu ülke de adalet sistemi kişiye göre işliyor…
yanlış kapıya tokmak sallamışlar.sıradan vatandaşın evine girselerdi 2-3 ay sonra serbesttiler.şimdi yüksek ihtimal hırsız muammelesi görüp gereken cezayı alacaklar
kardeşim yorumun harika ağzına sağlık. sayın hırsızlar bu sefer hırsızlıktan yargılanacaklar.. öznur çalık vatandaş. biz ise neyiz onu anlayamıyorum tabii
Nasıl bir mantık var anlayamıyorum insanlarda kanun kanundur adalet herkes için vardır. Kendi ülkenin mahkemesini hükümeti kayıracak diye görmek kendi ülkende adaletin olmadığını iddaa etmendir.
İddia değil ülkenin gerçekleri dur kardeşim hu
İsterseniz elli defa suç üstü yapın gene boş.Üç ay yatıp daha da azmış olarak çıkıp aynı mesleğe devam..Üstelik içeride kendi mesleklerinde uzman olanlarla tanışıp bu kezde takım çalışması ile daha karlı işlere konsantre oluyorlar..Caydırıcı yasa yok malesef.Allah güvenlik kuvvetlerimize sabır versin.İşleri çok zor aylarca takip ederler..Yakalanır iki ay sonra hoop dışarıda.Bu kezde işi daha ilerletmişler.Baksana adamlar bakan evinde
işe başladı..Yarın başbakanın evine girerlerse hiç şaşmamalı..
Cok gecmis olsun Sayin Vekilim Rabbim sizi gorunmez kaza beladan korusun inş.
Sayın vekilim geçmiş olsun
SAYIN VEKİLİM BU HIRSIZLARA CAYDIRICI BİR CEZA VERİLMESİ VE YAPTIĞINA YAPACAĞINA PİŞMAN EDİLMESİ İÇİN TBMM NE BIR ÖNERGE VERIRSINIZ.INSALLAH. BENDE SIZIN GIBI HIRSIZ MAGDURUYUM.SELAMLAR SAYGILAR
Geçmiş olsun
Geçmiş olsun sayın vekilim