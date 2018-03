Çalışanlara 4 Büyük Müjde…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, çalışanlara ve işsizlere ilişkin hazırlanan dört ayrı projenin ayrıntılarını anlattı. Çelik’in verdiği dört müjde şöyle:



1- KIDEMDE YILLIK YERİNE AYLIK SİSTEME GEÇİLECEK



“Mevcut sistemde, 12 ay çalışana bir maaş brüt kıdem tazminatı veriliyor. Sistemdekilerin sadece yüzde 10’u bu haktan yararlanıyor. Yeni sistemde ise yıllık yerine aylık kıdem tazminatı baz alınacak. Yani bir gün bir ay çalışan da tazminatını alacak. Tazminat fonunun mutfak çalışmasını tamamladık. Ancak, sendika yasası yürürlüğe girmeden, kıdem tazminatı fonu yasası gündeme gelmeyecek.”



2- TOPLU SÖZLEŞME KRİZİ KISA SÜREDE ÇÖZÜLECEK



“Toplu iş ilişkileri yasası yürürlüğe girmediği için, toplu sözleme yapılamıyor. 500 bin işçinin toplu sözleşmesi ile karşı karşıyayız. İşçilerin mağdur olmaması için çözüm arayışı içindeyiz. Bu konuda son kez 2009 yılı istatistiklerin baz alınması söz konusu olacak. Tarafların da konuya sıcak baktığını biliyoruz. Kısa bir süre içinde sorun çözülecek ve bu yıl da toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak.”



3- TOPLUM YARARINA ÇALIŞANLARA 3 AY EK SÜRE



“Mesleki eğitim almamış olanlar için geliştirilen toplum yararına çalışma projemiz var. İki üç yıldır uygulanan proje ile binlerce kişi evine iş ve aş götürüyor. Projenin altı ay olan süresini bu yıl 9 aya çıkarıyoruz. İşçiler 9 ay çalışacaklar. Ayrıca 2 yıl da bekleme şartı kaldırıldı. Beklemeye gerek kalmadan işçiler ikinci kez çalışabilecekler. Bu kapsamda çalışacak işçilerin sayısı da 100 bine kadar çıkabilecek.”



4- MESLEK ÖĞRENEN İŞSİZE 750 LİRA MAAŞ



“İş başı eğitim projesi ile işsizleri meslek sahibi ve iş sahibi yapmayı amaçlıyoruz. Projeye göre, mesleği olmayan bir vasıfsız işçiyi, ustanın yanına yerleştireceğiz. Bu kişinin maaşı ve sigortası devletten. İşçi 750 lira maaş alacak. Bunu devlet karşılayacak. Altı ayın sonunda ise işveren isterse, işçiyi çalıştırmaya devam edecek. Her işveren bu çerçevede yüzde 10 oranında işçi çalıştırabilecek.”



ŞİMDİ SIRADAN İŞLERDE ÇALIŞIYORLAR



Her gün oda başkanlarından ‘işçi bulamıyoruz’ telefonu alan Çalışma Bakanı Çelik, Yunanistan’da eskiden patronluk yapanların şimdi Türkiye’de sıradan işlerde çalıştığını söyledi.



Çelik, her gün bir oda başkanının kendisini arayarak, ‘işçi bulamamaktan’ şikayet ettiğini söyledi. Birçok işsizin sosyal yardımlar nedeniyle bir işte çalışmak istemediğini ifade eden Çelik “Türkiye’de işsizlik sorunu yoktur. Meslekli işçi sorunu vardır” dedi. Çelik, Yunanistanlı patronların Türkiye’de sıradan işlerde çalıştığını bildirdi. Çelik, son dönemde tartışma konusu olan iş hayatıyla ilgili önemli değişiklikleri ve projeleri STAR’a anlattı. Türkiye’de, iş dünyasında şu anda, ‘kıdem tazminatı’, ‘Sendika Yasası’ gibi özlük ve sosyal hakların iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin tartışıldığını kaydeden Çelik, bu tablonun işsizlikte önemli bir başarı elde edildiğinin göstergesi olduğunu belirtti. Türkiye’de son yıllarda elde edilen büyüme ile işsizlik oranının tek haneli rakamlara düşürüldüğünü aktaran Çelik, Türkiye’de gerçek anlamda bir işsizliğin olmadığını söyledi.



Oda başkanları işçi arıyor



Bakan Çelik “Türkiye’de işsizlik yoktur. Dün Urfa Sanayi Odası Başkanı ile görüştüm. ‘800 işçiye ihtiyacım var, bulamıyorum’ diyor. Onlarca ilin oda başkanı da aynı şikayetlerde bulunuyor. Çünkü, adam aldığı yardımlarla, çalışarak elde edeceği geliri sağlıyor. Dolayısıyla, işsizler çalışmak istemiyor” dedi. Türkiye’nin son yıllarda yabancı ülkelerin de çekim merkezi haline geldiğini ifade eden Çelik, Türkiye’de resmi ve gayri resmi olarak yabancı uyruklu binlerce kişinin çalıştığına dikkat çekti. Sadece Azerbaycanlı 17 bin kişinin Türkiye’de bulunduğunu belirten Çelik “Bir dönem Yunanistan’da patron olanlar da sıradan iş talebinde bulunuyorlar veya çalışıyorlar. Tabii bu kişiler resmi kanallarla değil gayri resmi olarak çalışıyorlar” dedi.



Kayıt dışında 1 puanın bedeli 650 milyon lira



Türkiye’de kayıt dışı istihdamın yüksek olduğunu kaydeden Çalışma Bakanı Faruk Çelik, alınan tedbirlerle kayıt dışı istihdamın yüzde 50’lerden yüzde 37’ye düşürüldüğünü söyledi. Çelik, 1 puanlık kayıt dışı istihdamın maliyetinin 650 milyon lira olduğunu belirterek, “Dolayısıyla kayıt dışında 1 puan düşürebilirsek 650 milyon liralık ek prim geliri elde edeceğiz. 37 puanlık indirim ise 26 milyar liralık gelir demektir” diye konuştu.

