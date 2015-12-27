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Malatya Haber -

“Çalışmaları Başlatıyorum”

“Çalışmaları Başlatıyorum”
  • 27.12.2015
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Doğanşehir ilçesinin Buğday deresi mevkiine sulama amaçlı gölet kurulması amacıyla Doğanşehir’den bir heyet, DSİ Bölge Müdürü Ömer Faruk Yiğitsoy’u ziyaret etti. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın Doğanşehir ilçesine yaptığı ziyaret esnasında, kendisine iletilen sulama amaçlı gölet projesi için devreye girmesi sonucunda, Doğanşehir Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, Söğüt Belediye Başkanı Mesut Sülü, Gövdeli Belediye Başkanı Bayram Kaya, Doğanşehir Sulama Birliği Başkanı Abuzer Toprak, Savaklı Muhtarı Şerif Çetintaş ve Şükrü Sağlam ile beraberindeki heyet, DSİ Bölge Müdürü Ömer Faruk Yiğitsoy’u ziyaret etti.

DSİ Bölge Müdürü Ömer Faruk Yiğitsoy, Doğanşehir heyetiyle yaptığı görüşmede, “Bu konuda teknik olarak sıkıntı çıkmazsa, en kısa zamanda gölete başlayacağız. Ben bu konuda çalışmaları başlatıyorum. En kısa zamanda teknik heyetimiz sizleri ziyarette bulunacak ve konu ile ilgili çalışmaların sonucuna göre hareket edeceğiz” dedi.

Yiğitsoy, Doğanşehir’de süren projeler hakkında ise, “Bu yıl Söğüt Göleti’nin açılışını yapacağız. Elmalı Göleti’nin de temelini atacağız. Bu yıl Malatya için büyük projelerimiz var” ifadelerini kaydetti.

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