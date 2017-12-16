Cengiz Han’ın Portresini Çiğneyene Ceza

Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde Moğol Hükümdarı Cengiz Han’ın portresini ayaklarıyla çiğneyen şahıs, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde Moğol Hükümdarı Cengiz Han’ın portresini ayaklarıyla çiğneyerek etnik nefreti teşvik etmekten suçlu bulunan bir kişi, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, soyadı Lou olarak tespit edilen adamın Mayıs ayında kendisini Cengiz Han’ın portresini ayaklarıyla çiğnerken videoya çektiğinin tespit edildiğini bildirdi. Mahkeme, 19 yaşındaki şahsın çektiği videoyu sosyal paylaşım platformlarında yayınlayarak halkın huzursuz olmasına neden olduğunu belirtti. Halkın tepkisini çeken video olayın akabinde yayından kaldırılmıştı.

Moğol Hükümdarı Cengiz Han, 12. yüzyılın sonlarından itibaren Doğu’ya ve Batı’ya birçok sefer düzenlemiş, dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurmuştur. Cengiz Han, Moğollar arasında saygın bir figür olmaya devam ediyor.

Pekin, iha