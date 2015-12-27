‘Ceren Bahçesi’

Sivas’ın Suşehri İlçesi’nde Cumhuriyet Üniversitesi’ne bağlı Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu’nda okuyan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ceren Şeyhvelioğlu’nun ismini okul arkadaşları bir elma bahçesine verdi.

Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu Bahçe Tarımı 2. sınıf öğrencisi Ceren Şeyhvelioğlu (23) vizelerin tamamlanmasının ardından tatil için gittiği memleketi Malatya’da evinde banyo yaptığı esnada düşerek kafasını beton zemine çarparak yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ceren’in hayatını kaybetmesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu’nu yasa boğarken sınıf arkadaşları okul önünde açtıkları stantla Ceren’in fotoğrafının etrafını çiçeklerle donatırken onun anısına öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu. Üzüntüleri gözlerinden okunan sınıf arkadaşları, öğretmenleri Erdal Ağlar ile birlikte oluşturdukları bin 200 metrekare alan üzerine kurulan elma bahçesine Ceren’in adını verdi.

Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu arkasında bulunan bin 200 metrekare alan üzerine Bahçe Tarımı 2. sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Erdal Ağlar ile birlikte kurulan elma bahçesine Ceren Şeyhvelioğlu anısına, bahçeye adını verdi. Arkadaşları, “Ceren’in de bu bahçede emeği çoktur. Son yaptığı çalışmadaki bölüme hiç dokunmadık aramızdan ayrılan Ceren arkadaşımızın anısına bu elma bahçesine onun adını verdik. Ceren’in adı elma bahçesinde yeşerecek” diye konuştu.