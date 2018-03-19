Cezayı Tamamladı Protokola Oturdu
Evkur Yeni Malatyaspor’un kulüp başkanı Adil Gevrek, üç aylık hak mahrumiyeti cezasını doldurdu. Gevrek, Trabzonspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada protokoldeki yerini aldı.
Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) Evkur Yeni Malatyaspor kulübü başkanı Adil Gevrek’e 9 Aralık 2017’de Malatya’da oynanan Göztepe karşılaşması sonrası ‘müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket’ nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti.
Fenerbahçe ile Malatya’da 11 Mart’ta oynanan karşılaşmada cezası nedeniyle protokoldeki yerini alamayan Gevrek, 12 Mart itibariyle cezasını doldurmuş oldu. Gevrek, Trabzonspor maçında yeniden tribüne döndü.
Başkan Gevrek, ceza sonrası Galatasaray, Kayserispor, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarını tribünden izleyememişti.
Yeni Malatya Gazetesi
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