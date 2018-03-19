Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Cezayı Tamamladı Protokola Oturdu

Cezayı Tamamladı Protokola Oturdu
  • 19.03.2018
  • 1

Evkur Yeni Malatyaspor’un kulüp başkanı Adil Gevrek, üç aylık hak mahrumiyeti cezasını doldurdu. Gevrek, Trabzonspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada protokoldeki yerini aldı.

  Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) Evkur Yeni Malatyaspor kulübü başkanı Adil Gevrek’e 9 Aralık 2017’de Malatya’da oynanan Göztepe karşılaşması sonrası ‘müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket’ nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti.

  Fenerbahçe ile Malatya’da 11 Mart’ta oynanan karşılaşmada cezası nedeniyle protokoldeki yerini alamayan Gevrek, 12 Mart itibariyle cezasını doldurmuş oldu. Gevrek, Trabzonspor maçında yeniden tribüne döndü.

  Başkan Gevrek, ceza sonrası Galatasaray, Kayserispor, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarını tribünden izleyememişti.

Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: /

Yorumlar
  1. Mehmet dedi ki:
    19 Mart 2018, 19:50

    COK IYI MUTLU OLMUSTUR EN AZ 2 VE 3 BABA DEMISTI ONLAR YEDEKMI KALDI NERDELER HANI
    SONRADA EROL HOCAYI ELESTIRENLER
    BU DA KAPAK OLSUN
    BASKAN BEY SENEYE YA HOCAYI KOVAR YA DÜSÜRÜR KENDI KACAR

    Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."