Cezmi Kartay’daki Olayın Şüphelileri Serbest
Cezmi Kartay Caddesi’nde pompalı tüfekle ateş açarak 1 kişiyi hafif yaralayan 2 şüpheli serbest bırakıldı.
Cezmi Kartay Caddesi Efe Garajı girişinde 6 Şubat Salı günü meydana gelen olayda bir çay ocağı önünde, pompalı tüfek ile açılan ateş sonucu 24 yaşındaki E.K. adlı kişi ayaklarından yaralanmıştı.
Olayın ardından Şahin marka bir otomobille kaçan M.K. ve S.Ö. adlı saldırganlar, 10 dakika sonra Turgut Temelli Caddesi ile Çevreyolu’nun kesiştiği kavşakta, polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.
Beraberlerinde 1 adet pompalı tüfek ile yakalanan 2 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldılar.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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Seni bırakan savcı hakim kimse
Acaba kendi yakınını vursalardi pompalıyla serbest birakirmiydi
sayın baro başkanı bu haberde hukuk yok diyorlar kamu zararına karar verilmiş ve bu ateş açanları savunan avukat hanki felsefeyi öne sürerek bu insanların ceza almamasını sağladı …?Baro karar almalı toplum düzenini bozanların avukatlığı yapılmayacak diye .ama nerde ancak siyaset yapıp bara kazanmak varken
Nasıl yanı!!!!!!
Biz sinirimize yenik düşüp birisine bir tokat atmaya kalksak içeriden çıkamayız.Adam gündüz vakti başkalarının da can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde ateşli silah ile yaralamaya yol açıyor sonuç serbest bırakılıyor.Böyle bir adalet sistemi olamaz arkadaşım, bu adam şimdi iyice zıvanadan çıkacak kendince etiket yapmaya kalkacak.