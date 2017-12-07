CHP’li 2 Başkan Mazbata Aldı

CHP’nin yeni seçilen Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe başkanları mazbatalarını aldı.

Hafta sonu gerçekleştirilen olağan genel kurul sonrası Battalgazi İlçe Başkanlığına seçilen Bahattin Öner ve CHP Yeşilyurt İlçe Başkanlığına seçilen Av. Ahmet Pektaş, mazbatalarını alarak göreve başladı. Mazbata töreninden sonra Adliye önünde açıklama yapan iki başkan emeği geçenlere teşekkür ederek , bunda sonra daha çok çalışacaklarını ifade etti.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise “Bende hem Battalgazi, Hem de Yeşilyurt ilçe başkanımıza ve yönetimlerine, bundan sonra ki süreçte başarılar diliyorum. Bugün mazbatalarını alarak göreve başlıyorlar, hayırlı olsun diyorum. Her biri gerçekten, 300 bin nüfusun üzerinde iki ilçe, Yeşilyurt ve Battalgazi bizim için çok büyük önem arz ediyor, çok büyük anlam ifade ediyor, tabi Malatya açısından da büyük anlam ifade ediyor. Bu ilçelere yakışır bir yönetim anlayışı sergileyeceklerinden hiç kuşku duymuyorum, kendilerine güvenimiz tam. Bu anlamda, kongremizin verdiği yetki dahilinde hem partimizi, hem Malatya’ya, hem de ilçelerine hizmet edeceklerdir, kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

iha