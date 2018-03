Hekimhan İlçesi’nin Kurşunlu Mahallesi’nde 7. Çiğdem ve Kültür Şenliği yapıldı. Şenliğe Malatya Valisi Süleyman Kamçı, Hekimhan Kaymakamı Tunahan Efendioğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İsmail Özdemir, Prof. Dr. Davut Özbağ, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Hekimhan Belediye Başkan Vekili Emin Kılıçaslan, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kurşunlu ve Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Salim Gültekin, bu bölgede yaşanmış bir geleneği tekrar yaşatmak için bir araya geliyoruz derken Hekimhan Belediye Başkan Vekili Kılıçaslan’da Hekimhan Belediyesi olarak bu tür etkinliklere her türlü desteği verdiklerini dile getirdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şengün’de Büyükşehir Belediyesi olarak altyapı hizmetlerinin yanı sıra kültürel etkinliklere de het türlü katkıda bulunduklarını belirtti.

Vali Kamçı ise konuşmasında; “Şenlikler birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma kapılarını açan, toplum bilincini oluşturan, “ben” yerine “biz” olgusunu ön plana çıkaran son derece önemli sosyal etkinliklerdir. Şu an burada bulunan, uzak yakın demeden bir araya gelen Kurşunlulular bu güzel sosyal etkinliğin en yakın şahitleridir. Zaten her köşesinden bereket fışkıran Malatya’mızda kayısı, kiraz, üzüm, ceviz, elma gibi festivaller düzenlenmesine vesile olan pek çok ürün vardır. Bu ürünlerin önemli gıdalar olmaları ve ticari yönlerinin bulunmasının yanında, insanları bir araya getirme ve gönül köprüleri kurma özellikleri de bulunmaktadır. İşte Kurşunlu’muzun çiğdemi de bunlardan biridir ve bu güzel bütünlüğün mimarı o toprak kokulu çiğdemdir. Birliğinizin, beraberliğinizin kaim olması dileğiyle bugün aranızda bulunmaktan ziyadesiyle mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki sizlerin birliği gelecek kuşaklara da örnek olacak ve bu halka her yıl daha da genişleyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, bu güzel şenliği organize eden Kurşunlu ve Çevre Köyleri Sosyal Dayanışma Derneği’ne ve şu an burada bulunan herkese teşekkür ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Kaynak : Bülten