Çil Hastalığına Karşı İlaçlama Uyarısı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, devam eden yağışlar ve uygun hava sıcaklıkları nedeniyle kayısılarda Çil hastalığının oluşabileceğini belirterek üreticileri uyardı.

Konuyla ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, hastalıkla mücadele edilmediği takdirde kayısı meyvelerinin tüm yüzeyini lekelerin kaplayabileceği, ağaçların tümünü kapsayacak şekilde ilaçlanması gerektiği kaydedildi.

“Yüzde 20-60 arasında ürün kaybı olabilir”

Açıklamada, ilaçlama yapılmaması durumunda kayısıda yaşanabilecek ürün kayının yüzde 60’lara varabileceğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Hastalık Sert Çekirdekli Meyve ağaçlarının yaprak, meyve, tomurcuk ve genç dalları üzerinde belirti oluşturur. Meyve enfeksiyonları ise özellikle Kayısıda önemli zarar meydana getirir. İklim koşulları uygun olduğunda diğer sert çekirdekli meyve türlerinde de meyve enfeksiyonları gözükebilir. Genç yaprak üzerinde oluşan lekeler ilkönce 1 mm. çapında yuvarlak, kırmızı renkli olup etrafı açık renkte bir hale ile çevrilidir.(Resim 1) Daha sonra bu lekeler kahverengimsi, kızıl kahverengi yaklaşık 3 mm. çaplı lekeler haline dönüşür. Bu lekeli kısımlar 5-10 gün sonra dökülür ve yaprakta delikler oluşur. Bazen birbirine bitişik lekeler birleşip çapı 1 cm. yi bulan delikler halini almaktadır.

Hastalıkla mücadele yapılmadığı takdirde Kayısı meyveleri üzerinde lekeler meydana getirip genellikle meyvenin sapa yakın yanak kısmında lekeler birleşerek tüm meyve yüzeyini kaplayabilir.

2017 yılı ilkbahar döneminde hava sıcaklığının uygun ve yağışların sürekli devam etmesi, İlimiz kayısı bahçelerinin küçük yaprak döneminde olması nedeniyle hastalık oluşma riski yüksektir. Hastalığın oluşmasında etkili olan yağış ve sıcaklıktan dolayı hastalık pik yapmaktadır. Üreticilerimizin mücadele yapmadığı takdirde ürün kaybı % 20-60 oranında olmaktadır. Ayrıca 1 sonraki yılın meyve gözü oluşumunda ciddi sıkıntılar yaşanacaktır.

Üreticilerimizin İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurarak üretici kayıt defterlerine işlem yaptırarak mutlak suretle ilaçlamalarını yapmaları önem arz etmektedir. İlaçlama tüm bitki aksamını kaplayacak şekilde yapılmalıdır.”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- Bülten