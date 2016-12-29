Uzak Asya’ya, barutu bulup Avrupa’ya götürebilmek amacıyla giden kervan önce bir çetenin, sonra da bilmedikleri bir canavarın saldırısına uğrayınca sadece William Garin (Matt Damon) ve Pero Tovar (Pedro Pascal) hayatta kalır. İkili daha sonra Çinli askerler tarafından yakalanır. Burada, karşılaştıkları canavarın “taotie” adlı çok güçlü ve aynı zamanda akıllı bir yaratığa ait olduğunu, her 60 yılda bir Çin Seddi’ne saldırdıklarını ve yakın zamanda gelmesi beklenen yeni bir saldırı için hazırlıklar yapıldığını öğrenirler.

Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016

Yapımı : 2016 – ABD , Çin

Tür : Dram , Gizem , Tarih

Süre: 104 Dak.

Yönetmen : Yimou Zhang

Oyuncular : Matt Damon , Willem Dafoe , Andy Lau , Pedro Pascal , Eddie Peng

Senaryo : Tony Gilroy , Max Brooks , Doug Miro , Thomas Tull , Carlo Bernard

Yapımcı : Charles Roven , Jon Jashni

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