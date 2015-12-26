Cinayet Davasına Erteleme



Malatya’da 12 yaşındaki Kenan Afşar’ın bıçaklanarak, ellerinin arkadan bağlanıp sonra da yakılarak öldürülmesi olayının davası ertelenirken, cezaevinden getirilen 2 tanık ifade verdi.

Malatya merkez Zaviye Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde 17 Eylül 2010 tarihinde meydana gelen olayda harabe bir evde yangın ihbarı alarak olay yerine giden itfaiye ekipleri yakılmış bir cesetle karşılaşmıştı. Cesedin ait olduğu 12 yaşındaki Kenan Afşar’ın bıçaklandığı, ellerinin arkadan bağlandığı ve daha sonra ateşe verilerek yakıldığı tespit edilmişti. Katil zanlısı 45 yaşındaki 3 çocuk babası Aydın G. adlı hurdacı, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne, “Cinsel amaçlı olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bir suçu gizlemek için kasten adam öldürme” iddiası ile hakkında dava açılan Aydın G.’nin yargılandığı davanın duruşmasında geçtiğimiz duruşmada tanık olarak dinlenen Malatya E Tipi Cezaevi’nde berber olarak görev yapan G.P.’nin , “Ben E Tipi Kapalı Cezaevi’nde berberdim Huzurdaki sanığa ‘Sen neden çocuğu öldürdün’ diye sordum. Kendisi de bana ‘Ben alkollü idim, biri bana hap verdi. Kendimi bilmedim, öldürdüm’dedi. Bunun üzerine kendisinin yüzüne tükürdüm” ifadeleri, yine aynı cezaevinde berber olarak görev yapan diğer hükümlülere soruldu.

Malatya E Tipi Cezaevi’nde berber olarak görev yapan cinayetten hükümlü Y.T. (21), “Ben sanığı ilk defa burada gördüm. Biz 900 kişiyi traş ediyoruz. Ben cezaevinde berberlik yaparak hükümlülüğümü geçirmekteyim. Sanıkla bir şeyler konuşup konuşmadığını ben hatırlamıyorum ve bilmiyorum” dedi.

Yine cezaevinde berber olarak görev yapan ve gasptan hükümlü H.D. “Hükümlülüğümü cezaevinde berberlik yaparak çekmekteyim. Huzurdaki sanık ile tanık G.P. arasında ‘Alkollü ve haplı idim, kendimi bilmeden öldürdüm’ şeklindeki sanığın bir beyanını duymadım. Böyle bir şey hatırlamıyorum’ ifadelerini ileri sürdü.

Duruşmada söz alan sanık avukatı soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunarak, Nuran Atay, Aykut Hamza Atay ve küçük oğlu B.A.’nın tanık olarak dinletilmesini istiyoruz” dedi.

Mahkeme heyeti, Nuran Atay, Aykut Hamza Atay ve küçük oğlu B.A.’nın tanık olarak zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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