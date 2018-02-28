Cinayet Yüzünden Kavga.. 1 Yaralı

Bir kişi av tüfeği ile ateş açılması sonucunda yaralandı. Olayın 3 gün önceki cinayetin devamı olduğu belirlindi.

Olay, Tevfik Temelli Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; M.F. adlı şüpheli av tüfeği ile ateş açarak M.U. adlı şüpheliyi kolundan yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Yapılan çalışmada yaklaşık 10 dakika içerisinde şüpheli M.F. adlı şüpheli suç aleti silah ile birlikte yakalandı. Yapılan çalışmada olayın 3 gün önce Malatya-Adıyaman Karayolu üzerinde Cumhuriyet Örnek Köyü Mahallesi mevkiinde 1 kişinin öldürüldüğü cinayet olayının devamı olduğu belirlendi.

Malatya-Adıyaman Karayolu’nun Cumhuriyet Örnek Köyü Mahallesi mevkiinde 26 Şubat Pazartesi günü meydan gelen olayda iki grup arasındaki kavga sırasında av tüfeği ile ateş açılması sonucunda 25 yaşındaki Ali Bayır hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak Ali Ç. ve Emrah K. adlı şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- iha