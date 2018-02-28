Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Cinayet Yüzünden Kavga.. 1 Yaralı

Cinayet Yüzünden Kavga.. 1 Yaralı
  • 28.02.2018
  • 6

Bir kişi av tüfeği ile ateş açılması sonucunda yaralandı. Olayın 3 gün önceki cinayetin devamı olduğu belirlindi.

Olay, Tevfik Temelli Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; M.F. adlı şüpheli av tüfeği ile ateş açarak M.U. adlı şüpheliyi kolundan yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Yapılan çalışmada yaklaşık 10 dakika içerisinde şüpheli  M.F. adlı şüpheli suç aleti silah ile birlikte yakalandı.  Yapılan çalışmada olayın 3 gün önce Malatya-Adıyaman Karayolu üzerinde Cumhuriyet Örnek Köyü Mahallesi mevkiinde  1 kişinin öldürüldüğü cinayet olayının devamı olduğu belirlendi.

Malatya-Adıyaman Karayolu’nun Cumhuriyet Örnek Köyü Mahallesi mevkiinde  26 Şubat Pazartesi  günü meydan gelen  olayda iki grup arasındaki kavga sırasında av tüfeği ile ateş açılması sonucunda 25 yaşındaki Ali Bayır hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak Ali Ç. ve Emrah K. adlı şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- iha

Etiketler: /

Yorumlar
  1. Kılıçarslan dedi ki:
    1 Mart 2018, 09:00

    Geldikleri yere gitsinler,kötülüklerini buralara bulaştırmasınlar,yazık bu şehire,yazık bu insanlara……….

    Cevapla
  2. Mehmet dedi ki:
    1 Mart 2018, 05:52

    Ölen ve yaralananlar doğma büyüme Malatyalı göç ne alaka

    Cevapla
  3. MURAT BEY. dedi ki:
    28 Şubat 2018, 20:01

    Sıfır bir dizisini izleyen mafya oldu

    Cevapla
  4. murat dedi ki:
    28 Şubat 2018, 16:32

    güzelim şehir ne hale geldi? resmen teksas’a döndü. çete, mafya, fuhuş rezillik diz boyu. malatya’nın güzelliği şarkılarda kaldı.

    Cevapla
    1. Latif dedi ki:
      28 Şubat 2018, 17:43

      Bu şehri bu hale getiren yine bizleriz murat kardeş

      Cevapla
      1. murat dedi ki:
        28 Şubat 2018, 19:56

        bence biz değil malatya’nın aldığı kalitesiz göç getirdi.

        Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."