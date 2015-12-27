Cinayete Kurban Gitmiş

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında kalp krizi geçirerek ölen Michael Jackson’ın ölüm nedeninin, resmi kayıtlara göre ‘adam öldürme’ olarak geçtiği doğrulandı.

İngiliz News Of The World gazetesi, sanatçının ölüm belgesini yayınladı. Gazetenin haberine göre adam öldürme şüphesiyle sorgulandıktan sonra serbest bırakılan Jackson’ın doktoru Conrad Murray, aynı suçlamayla karşı karşıya kalacak.

AP haber ajansının ele geçirdiği otopsi raporu Jacksonun, magazin gazetelerinde yer aldığı gibi hastalıklı, zayıf bir kişi değil sağlıklı bir adam olduğunu ortaya koydu. Raporda Jacksonun kollarında çok sayıda delik, yüzünde ve boynunda yara izleri, kaşlarında ve dudaklarında dövmeler bulunduğu ancak genel olarak yaşına göre sağlıklı olduğu belirtildi. 1.75 boyunda, 62 kg ağırlığındaki Jacksonun kalbinin de sağlam olduğu kaydedildi.

Raporda Jacksonun romatizma ve akciğer yetmezliğinden şikayetçi olduğu ve bu sebeple nefes darlığı çektiği belirtilmekle birlikte bu iki rahatsızlığın hayati tehlike oluşturacak boyutta olmadığı ve şarkıcının, doktorunun uyuması için verdiği kuvvetli anestezi ilacı yüzünden öldüğü bildirildi.