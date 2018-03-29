Çıt Çıt’la Hamo Geldi, Mersedes Kadir Evde Yoktu

Malatya’nın renkli ve sempatik simaları Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın makamında ağırlandı.

Malatya şehir merkezinde ve mahallelerde renkli kişilikleri ve sempatik hareketleri ile vatandaşların ilgisini ve sevgisini kazanan isimler Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından, başkanlık makamında ağırlandı.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince evlerinden araçlarla alınan Malatya’nın renkli ve sempatik simaları olan Hamit Toprakkara, Ramazan Sadoğan, Mehmet Yiğit, Dursun Han, Abuzer Kadak, Ekrem Hasan Gündüz, Kaya Tuncal, Osman Tatik, Hasan Fırat, Mikail Doğan ve Hüseyin Açıl, Başkan Gürkan’ın makamında konuk edildi. Mersedes Kadir ve bazı sempatik simaların ise adreslerinde bulunamadığı için konuk edilemediği öğrenildi.

Gürkan, makam odasında konuklarıyla bir süre sohbet etti. Gürkan, ikramda bulunduğu misafirlerini sorun ve talepleri konusunda da dinledi.

Gürkan, misafirlerine istedikleri zaman Battalgazi Belediyesine gelebileceklerini ve kendisi ile görüşebileceklerini söyleyerek, belediye yöneticilerini de bu konuda uyararak, “Belediyeye geldiklerinde kesinlikle müdahale edilmeyecek, bir talepleri olursa hemen karşılanacak” talimatını verdi.

Renkli görüntülerin yaşandığı program sonunda Gürkan, misafirlerini tek tek uğurladı.

Bu arada, Gürkan sosyal medya sayfasından ziyarete ilişkin olarak, “Bugün çok özel ve birbirinden kıymetli misafirlerim vardı. Sık sık ziyaretime gelen, ilimizin gülen yüzleri, yürekleri güzel insanlar belediyemizi şenlendirdi. Hayat bu güzel yürekler ile daha anlamlı. İyi ki varsınız. Hamit Toprakkara (Hamo), Ramazan Sadoğan (Ramço),Mehmet Yiğit (Yiğido), Dursun Han (Çıt Çıt), Abuzer Kadak (Abo), Ekrem Hasan Gündüz(Eko), Kaya Tuncal, Osman Tatik, Hasan Fırat, Mikail Doğan, Hüseyin Açıl.” ifadelerini kaydetti.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com