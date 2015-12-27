CNN Türk Malatya’da

CNN Türk TV’de 25 Mayıs gününe kadar Malatya programları yayınlanacak. “Anadolu’da Yarın Toplantıları” adı altında yapılacak programlarla ilgili olarak CNN Türk’ten şu bilgi verildi:

“CNN TÜRK’ün, “Bir ülke sahip olduğu yarınlar kadar zengindir” inancı ve sürdürülebilir bir gelecek için topluma karşı sorumluluk bilinciyle hazırladığı “Anadolu’da Yarın Toplantıları” Malatya Buluşması ile devam ediyor.

ANADOLU’DA YARIN TOPLANTILARI – MALATYA BULUŞMASI:

Anadolu’da Yarın Zirvesi’nin ikincisi 25 Mayıs Cuma günü Malatya Ticaret ve Sanayi Odasıile CNN TÜRK evsahipliğinde, Malatya Belediye Sarayı Atrium’unda düzenlenecek. Teması ise “Yarına Bakış”.

T.C. Avrupa Birliği Bakanı Sn. Egemen Bağış’ın katılımıyla gerçekleşecek. Şirin Payzınmoderatörlüğünde yapılacak toplantının en önemli anları canlı yayınla CNN TÜRK’te ekrana taşınacak. Toplantının tamamı ise, www.cnnturk.com/anadoludayarin linkinden canlı olarak izlenebilecek.

CNN TÜRK MALATYA’NIN NABZINI TUTACAK!

21 – 25 Mayıs haftasında yapılacak özel yayınlarda CNN TÜRK Muhabirleri, Malatya halkının sorunlarını ve düşüncelerini CNN TÜRK’te ekrana taşıyacak.

Fatih Türkmenoğlu ile Hayat Gezince Güzel, Mehmet Yaşin ile Yol Üstü Lezzet Durakları ve Aynur Tartan ile Burada Hayat Var programlarındaMalatya’nın mutfağı, ekonomisi ve doğası her yönü ile tanıtılacak. CNN TÜRK,Malatya’nın sesini tüm Türkiye’ye duyuracak.

CNN TÜRK GENÇLERLE BULUŞACAK!

CNN TÜRK, yarının yöneticileri olan bölge gençleri için CNN TÜRK Ekonomi Müdürü Emin Çapa ise Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin İK yöneticileri ile birlikte “Yarına Hazır Olmak” başlığında özel bir sunum yapacak. “Emin Çapa ile Yarına Hazır Olmak” sunumu, 24 Mayıs Perşembe günü İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde öğrencilerin de katılımıyla gerçekleşecek.

Anadolu’da Yarın Toplantıları’na dair bilgilerin düzenli olarak takip edilebileceği platformlar;

Web: www.cnnturk.com/anadoludayarin

Twitter: twitter.com/anadoludayarin

Facebook: facebook.com/cnnturkcom

Hashtag: #AYTMalatya

ANADOLU’DA YARIN TOPLANTILARI HAKKINDA

Anadolu’da Yarın Toplantıları’nın hedefi;

– Bölgelerin var olan potansiyelini tanımak ve tanıtmak.

– Anadolu’daki girişimcilerle buluşarak onların ihtiyaçlarını dinlemek ve duyurmak.

– Bölgenin gençleriyle bir araya gelerek yarının konuşulduğu bir platform hazırlamak.

– Markalaşma sürecinde başarılı olan kuruluşlar ve yöneticilerin deneyimlerini girişimcilerle buluşturmak.

– Sanayiciler, medya, girişimciler, gençler,STK’ların katılımıyla gerçek bir paylaşım ortamı yaratmak.

CNN TÜRK, işte bu hedefler çerçevesinde kentlerin sanayi, ticaret, turizm ve üretim potansiyellerinin bilinip değerlendirilmesi için bölge halkına mikrofon uzatıyor.

CNN TÜRK, bir hafta boyunca ekranlarına taşıyacağı ilin sesini tüm izleyenlere duyurmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek.”