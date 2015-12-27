AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Doğanşehir ilçesini ziyaret etti.

Beraberinde İl Başkan Yardımcısı ve Doğanşehir Koordinatörü Arif Aydoğmuş, il teşkilatından Ceyhun Işıltı, Mahmut Tosun ve Mustafa Gençay ile birlikte Doğanşehir’i ziyaret eden Kahtalı ilk olarak İlçe teşkilatını ziyaret etti. Malatya AKP İl Başkanı olarak ilk kez Doğanşehir’e geldiğini belirten Kahtalı, “Ülkemiz üzerine oynanan oyunlar hepinizin malumudur. Önümüzdeki genel seçimlerde çok çalışmalıyız, ev, ev gezerek, tek, tek el sıkarak tüm Doğanşehirlilerle birebir görüşerek, gönüllerini almalıyız” dedi.

Tüm bunların çocukların geleceğinin yanı sıra çözüm süreci ve sivil anayasa için yapılması gerektiğinin altını çizen Kahtalı, “Mutlaka 330’un üstüne çıkmalıyız. Bu seçim özgürlük için, bağımsızlık için bir adımdır” dedi.

Daha sonra partililerle karşılıklı soru cevaplı geçen sohbetten sonra Kahtalı ve beraberindekiler Doğanşehir Belediyesine geçtiler. Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün Umre’de olması nedeniyle başkan vekili Hakan Çiftçioğlu ile bir süre görüşen Kahtalı belediyenin sorun ve sıkıntılarını dinledi.