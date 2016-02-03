“Çok İşlevsel Bir Kompleks olacak”

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’yı ziyaret etti. Özdemir ve Fındıklı, Malatya’daki amatör sporcuların tesis ihtiyaçları hakkında fikir alış verişin de bulundu.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Tesislerden Sorumlu Şube Müdürü Ahmet Yücel ile birlikte önümüzdeki amatör spor branşlarının tesis ihtiyaçlarını nasıl çözmek gerektiği hususunda yapılmış çalışmaları MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir ile paylaştı.

Yapılan değerlendirmeler sonucu yapımı planlanan ve fizibilite çalışmaları başlatılan özellikle 1 Nolu saha başta olmak üzere diğer federasyon çalışmaları Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’ne talepler halinde gönderilmesi yönünde fikir birliğine varıldı.

MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, İl Müdürlüğü Tesisler Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca hazırlanan bu projelerin bir an önce hayata geçirilmesi için kendilerinin üzerine düşen her türlü çalışmayı yapacaklarını kaydetti.

İl Müdürü Fındıklı ise, “Bu hazırladığımız projelerin 2016 yılı yatırım programına gireceğini ve değerlendirmede olduğunu, şayet gerçekleştirilirse özellikle Yeşiltepe Spor Kompleksinin çok fonksiyonel ve çok işlevsel bir kompleks haline dönüşeceğini bu sayede de branş sporcu yetiştirilerek Türk sporuna kazandırılacak” ifadelerini kullandı.

Yeni Malatya Gazetesi