“Daha Çok Yer Veriyoruz”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından bir yemek verildi.

Ramada Altın Kayısı Otelde düzenlenen yemeğe; Vali Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı ve Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın eşi Fatma Zehra Çakır’ın yanı sıra, Yazıhan Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir, AKP Kadın Kolları İl Başkanı Aynur Oğuzhan, protokol üyelerinin eşleri, ilçe belediye başkanlarının eşleri, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyesi bayan meclis üyeleri, STK bayan yöneticileri katıldı.

Yemeğe katılan bayanları karanfille karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve eşi, yemeğe katılan bayanlara ayrıca çeşitli hediyeler de verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği kadınlar gününe özel mesaj yayınlandığı yemek sırasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır bir konuşma yaparak, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Türkiye’de son yıllarda kadınlara yönelik önemli projelere imza atıldığını belirten Başkan Çakır, “Son yıllarda kadınlarımız sosyal hayatta daha çok yer almaya başladılar. Bizler de meclis üyelerimiz konusunda mümkün olduğu kadar kadınlarımıza daha çok yer vermeye çalışıyoruz. Hanım kardeşlerimizin daha çok sorumluluk almaları yönünde çalışmalar yapıyoruz. Sanat Merkezimiz ile Kadın Kültür ve Spor Merkezimizde kadınlara yönelik güzel faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Aile Danışma Merkezimiz ile aileler ve çocuklar arasındaki diyaloğu geliştiriyoruz. Semt konaklarımızda ise gençlere, çocuklara ve hanımlara yönelik birçok alanda sanatsal faaliyette bulunuyoruz” dedi.

Son zamanlarda kadına yönelik şiddet olaylarının arttığını da vurgulayan Başkan Çakır, kadınlara karşı şiddet uygulayanları kınayarak, bu konuda herkese büyük sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve katılımcılar yemek sonrası, Kadın Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen “hanımlar yarışıyor” etkinliğine de katıldı.