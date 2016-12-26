Darbe Gecesi Erhaç’taki F-4’ler Hangardan Çıkarıldı Ve..

Darbe girişimine destek için 7.Üs’teki Fantomların uçuş hazırlığı görüntüleri ortaya çıktı. Vali, üste o gece yaşananları değerlendirdi..

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminin 2. ayağı olan Malatya’daki 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 15- 16 Temmuz’da yaşanan darbe kalkışmasına ilişkin video görüntüleri ortaya çıktı. F-4 Fantom bombardıman uçaklarının hangardan piste götürülmesi anları, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere göre; kısa süre içerisinde 2 bombardıman uçağı hangardan çıkartılarak piste götürülüyor.

-Ankara’yı bombalamayı mı gideceklerdi?

15 Temmuz darbe girişimi esnasında Malatya’daki 7. Ana Jet Üssü’nde yaşanan darbe kalkışmasına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarına göre; saat 03.53’den itibaren hazırlık yapılıyor ve saat 04.04’den itibaren ise hangardan 2 tane F-4 bombardıman uçağı 11 dakika içerisinde piste götürülüyor. Bu saat; Ankara ve İstanbul’da TBMM ve Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bombalayan savaş uçaklarının devre dışı bırakılmaya çalışıldığı saate denk geliyor.

–Saat 03.53’den itibaren hareketlilik başlıyor

Güvenlik kamerası kaydına göre; 7. Ana Jet Üssü’ndeki 1 numaralı hangarda saat 03.53’ten itibaren hangarın ışıkları yanıyor ve hızlı bir şekilde hareket edilerek saat 04.04’den itibaren uçaklar piste çekiliyor.

Görüntüde bir pilotun saat 04.33’de minibüsle hangara getirilerek burada çantasını aldığı da görülüyor.

Bombardıman uçaklarının çıkartılması sonrasında saat 05.00’de ise hangarda içtima alındığı da görüntülere yansıyor.

-Pilotlar çantalarıyla geri dönüyor

Sürekli bir hareketliliğin görüldüğü ve üstte görevli askeri personelin toplu olarak dışarı çıkıp girdiğinin de yansıdığı güvenlik kamerası kayıtlarında bombardıman uçaklarını pistler iş araçları ve kamyonlarla kapatıldığı için kaldıramayan 4 pilotun saat 05.46’de elerinde çantaları ile bir minibüs ile hangara geri getirildiği de görülüyor.

Darbe girişimi gecesi, Malatya Havaalanı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’nın ortak kullandığı ana pistler, havaalanındaki itfaiye ve iş araçları ile Büyükşehir Belediyesi’ne ait, otobüs, iş makinesi ve kamyon ve otobüslerle tamamen kapatılarak, uçakların kalkış ve iniş yapması tamamen engellenmişti.

7.Ana Jet Üssü’nde 4 bombardıman uçağının kalkış yapamaması, Ankara ve İstanbul’daki darbe girişimcilerine destek verilmesi ile Ankara’da bazı noktaların bombalanması engellenmiş oldu.

-“Tedbirlerimiz karşısında uçamadılar”

Vali Mustafa Toprak, “Biz pisti kapattıktan sonra da 4 tane F-4 uçağının da kalkmak üzere hazırlık yapıldığı ve 2 tane bombardıman F-4 uçağının pist başına geldikleri, ama pistin kapatıldığı için tekrar ve bizim mutlak tedbirimiz karşısında geri döndükleri de zaten oradaki tüm aşikar bilinen bir konudur. Jet Ana Üssünün bir kere, bu ihanet şebekesiyle birlikte hareket ettiğine yönelik durumları ve tespitleri bana aktardılar, onun üzerine kuleyi ve havalimanını çerçeveye aldık ve etkisiz hale getirdik.” dedi.

-“İhanet girişiminin uzaması engellendi”

Bombardıman uçaklarının engellenmemiş olma durumu karşısında özellikle darbe girişimcilerinin hedefinin Ankara olma ihtimalinin yüksek olduğunu aktaran Vali Toprak, “F-4 uçaklarının pist başı yapması ve bunun aşağı yukarı 04.30 civarında cereyan etmesi Ankara ve İstanbul, diğer noktalarda olabiliyor, bilemiyorum tabi ihanetçilerin planını, detayını; yeni bombalama ve Ankara ve İstanbul’da devre dışı bırakılan uçakların yerine buradaki, Malatya’daki Jet Ana Üssündeki bombardıman uçaklarının oraya takviye olarak gönderilmesi ve belki Meclis’i, daha farklı noktaları ile ilave hain planlarını gerçekleştirme noktasındaki hedefleri olduğunu gösteriyor. Buradaki alınan tedbirlerle bu ihanet girişiminin daha fazla uzaması ve sıkıntılar oluşturması engellenmiş oldu diye düşünüyorum.” ifadelerini kaydetti.

Burhan KARADUMAN- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com