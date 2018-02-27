Darbe Girişimi Davasında 9. Duruşma Yapılıyor

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine Malatya’dan destek veren 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü’nde o dönem görevli 5’i general olmak üzere 24’ü tutuklu 76 sanıklı davanın 9. duruşması bugün görülecek.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yakınca Spor Salonu’nda görülen darbe girişimi davasının 9. Duruşmasına bugün devam edilecek.

-Esas hakkındaki mütalaa bekleniyor

Bugüne kadar toplam 22 oturum halinde gerçekleştirilen yargılama da son aşamaya gelindi. Bugünkü duruşmada savcılığın esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunması bekleniyor.

Malatya’daki Darbe girişimi davasında 2. Ordu Eski komutanı Orgeneral Adem Huduti ile birlikte 6 general, 5 Albay, 4 Yarbay, 7 Binbaşı, 2 Yüzbaşı, 8 Üsteğmen, 1 Teğmen olmak üzere 33 subay, 4 astsubay, 2 Uzman Çavuş ile 37 er ve erbaş sanık olarak yargılanıyorlar.

-5 general tutuklu yargılanıyor

Malatya darbe girişimi davasında, hepsi askerlikten ihraç edilmiş olan dönemin 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2. Ordu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, 2. Ordu eski İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu eski Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş, ve 7. Ana Jet Üssü’nün eski Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık tutuklu yargılanan 24 sanık içerisinde yer alıyor.

– 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın iddianamesinde, dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti “bir numaralı şüpheli” olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıkların, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası´nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek”, “cebir ve şiddet kullanarak TBMM´yi ortadan kaldırmaya veya TBMM´yi görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve “FETÖ üyesi olmak” suçundan da 15´er yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com