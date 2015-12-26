Darende Köyleri Futbol Turnuvası

İstanbulda kurulu olan ve merkezi Esenler Yüzyılda bulunan Malatya İli Darende İlçesi Derneğinin düzenlediği futbol turnuvasında Barındır Köyü takımı birinci oldu.

Kısa adı MİDİDER olan derneğin düzenlediği turnuvaya; Barındır, Başkaya, Kölükler, Kuzpınar, Günerli, Dinek, Üçpınar, Tanıklı ve Sakarya köylülerinin oluşturduğu takımlar katıldı.

Bağcılar Belediye Stadında son gün ilk olarak, Tanıklı ve Dinek takımları arasında üçüncülük dördüncülük maçı oynandı. Normal süresi 0-0 sona eren maçta penaltılarla 4-3 üstünlük sağlayan Tanıklı üçüncü olurken, Dinek 4.lüğü elde etti.

Finalde ise Barındır (en üstteki fotoğrafta) ve Kuzpınar (ikinci fotoğrafta) köyleri karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Barındır 1-0 kazanarak şampiyonluğu elde etti.

Şampiyon takıma kupasını Eyüp kaymakamı hemşehrimiz Salih Karabulut, ikinci olan takıma kupasını İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı hemşehrimiz Hasan Adak (alttaki fotoğrafta), üçüncü takıma kupasını Fatih Belediyesi Çevre Müdürü hemşehrimiz Alican Bozkurt verirken, centilmen takım seçilen Sakaryaya ise kupası Bağcılar Eğitim Hastanesinden Dr. Metin Gökduman verdi. Turnuvanın gol kralı Mustafa Alçık da ödülünü işadamı İsmail Memurdan aldı.

Maçların devre arasında Kamil Sarıgül, Malatyalı Gürkan, Bayram Poyraz ve Kahtalı Mustafa konserleriyle izleyenleri coştururken Harman Folklor Ekibi de gösteri yaptı.

Dernek Başkanı Hacı Ünver, Gençlerimizi kahvelerden ve sokak aralarından kurtarmak için turnuvayı düzenledik, çok da güzel oldu. Bu tür faaliyetleri, gezi, piknik, kurs ve toplantılarla sürdüreceğiz, hemşehrilerimizi tanıştırıp kaynaştıracağız. dedi.

Turnuvayı ayrıca Kasımpaşa Hastanesi Başhekimi Albay Şerafettin Özer, Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Turabi Işık, birçok vakıf ve derneğin temsilcisi ile kalabalık bir topluluk izledi.

HABER-FOTO: Haydar ALÇIK