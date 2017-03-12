Darende’den İstiklal Marşı Klibi

Darende ilçesinde, 12 Mart’ta İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı çerçevesinde hazırlanan klipte, ilçe halkı İstiklal Marşı’nın mısralarını seslendirdi.

Darende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle hazırlanan klipte, ilçe yöneticileri, öğretmen, öğrenci, doktor, imam, berber, kasap, çoban, eczacı, marangoz, postacı ve miniklerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 99 kişi yer aldı.

Çekimleri 1 hafta süren klip, düzenlenecek etkinlikle ilçe halkına izlettirilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı’nın ve milli şair Mehmet Akif Ersoy’un ülkemizin en önemli simalarından biri olduğunu hatırlamak, anlamak, anlatmak amacıyla böyle bir çalışma hazırladıklarını söyledi.

İstiklal Marşı’nın mısralarını aralarında köylülerin de olduğu vatandaşlara okuttuklarını anlatan İnce, şunları kaydetti:

“İstiklal Marşımız, ulusumuzun en zor zamanlarında milletimize yüksek bir ümit ışığı olmuştur. O, milli mücadelenin en değerli destanı olarak görülmektedir. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy sadece bir şair değildir. O, vatan işgal altındayken Ankara’ya gelerek milli mücadeleye destek vermiş, Çanakkale’de olduğu gibi milli mücadelede de halkı bilinçlendirmiş önemli bir aydınımızdır. Biz de klibimizi hep beraber el ele vererek hazırladık. Klip çekimlerine yediden yetmişe herkes katıldı.”

AA