”Davranışına Anlam Veremedik”

Malatyaspor’da bir ilk daha!.. Kulübün internet sitesinde, Elazığ maçı için galibiyet primi vaadinde bulunan işadamı İbrahim Balarısı’nın bu taahhüdünü yerine getirmediği, “Basın Açıklaması” olarak duyuruldu.

İstanbul’da yerleşik işadamı Balarısı ile ilgili basın açıklaması şöyle:

“Malatyaspor yararına İstanbulda düzenlenmiş olan gecede Elazığspor Müsabakası galibiyet primi olarak 50. 000 YTL vereceği taahhüdünde bulunan Sayın İbrahim Balarısı; Elazığspor Müsabakasından bu güne kadar geçmiş olan dört haftalık süreç içerisinde hiçbir şekilde kulübümüzle temasa geçmeyerek bu taahhüdünü yerine getirmemiştir. Malatyaspor kulübü Yönetim Kurulu olarak bu gecede kulübümüze katkıda bulunan ve bulunacağını vadeden kişi ve kurumların daha önce yine resmi internet sitemizde yayınlamıştık. Sayın İbrahim Balarısının bu tutum ve davranışına kulüp olarak bir anlam verebilmiş değiliz.Tüm Kamuoyuna saygılarımızla ”