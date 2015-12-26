‘Demek ki Paramız Telef Olmuş!’

İl Genel Meclisi Nisan ayı olağan toplantılarının 4. oturumu meclis başkanı Abdurrahman Atay başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları karara bağladı. Geçen toplantı tutanağının okunup oylanması ile başlayan oturum Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürü Mehmet Albostanın barajlar hakkında meclis üyelerine bilgi vermesiyle devam etti.

DSİ Müdürünün bilgi vermesinden sonra İmar ve Bayındırlık, İçişleri ve Özel İdare Komisyonlarının 14 ilçeyi kapsayan ve 2006-2007 yılları yatırım programları dahilinde gerek Kaymakamlıklar Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından ihale yoluyla gerekse de Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından yaptırılan stabilize kaplama veya 1. ve 2. kat asfalt kaplama yapılan yerlerin durumlarının tespit edildiği 12 sayfalık rapor okundu.

Raporun sonuç bölümünde 11 maddelik durum tespiti ve öneriler yer aldı. Sonuç bölümünde şu ifadeler yer adı:

2006-2007 yılı KÖYDES programı gereği sadece içmesuyu ve yol sektöründe yaklaşık 65 trilyon harcamamızın büyük bir yüzdesi stabilize, 1.kat ve 2. kat asfalt yollarında harcandı. Fakat gönül isterdi ki tespitlerimiz daha iç açıcı olmalıydı. Eksik ve kusurları meclisin ve başkanın takdirlerine bırakarak ilgili kurum amirlerinden takibini temenni eder, bundan sonraki yıllar uygulamamızda;

1- İlçe hizmet Birliklerince grup köylere öncelik vererek daha mantıklı programlar hazırlanmalı yani çok iş bitirmek yerine sağlam, kaliteli, kalıcı iş yapma prensibini öne çıkarmalı,

2- Uygulaması yapılacak yolun ihale öncesi malzeme ocaklarının ve nakliye mesafe tespitleri ile birlikte birinci keşfi etkileyecek tüm kalemlerin önceden hazırlanarak ihaleye çıkılması, aksi halde ilan edilmemesi,

3- Müteahhit seçiminde kariyer, kapasite konusunda uzman ve liyakat sahibi firmalara öncelik verilmelidir.

4- Tarla ve bahçe sahiplerinin yol standartlarına uygun genişlemeye yönelik idare taleplerine muvafakat etmedikleri sürece ama hiçbir şekilde o güzergahta çalışma yapılmamalıdır,

5- Stabilize kaplama yollarında birinci keşifte olmayıp da sonradan gerek duyulan dolguya esas imalat ödemeye yönelik tüm evrakların hazırlanıp onaylanması gereklidir.

6- Mecburiyet karşısında yol güzergahımız nebati toprak ve gevşek zeminden geçmek durumunda ise stabilize malzeme kalınlığı 15 cm şartının dışına çıkılarak gereği kadar kalın malzeme dökülmeli bu da ödemeye esas olmak üzere malzeme ocağının tespiti ve nakliye mesafe krokileri zaptı rapt altına alınmalıdır,

7- Köylünün her talebi karşısında idare temsilcileri teslimiyet duruşundan ziyade doğruyu kalıcı hizmeti izah edip bahçe ara yolları, besi ve benzeri perakende kılcık yolları kendi traktör ve iş gücüyle ikmal etmeleri, bizim ancak greyderlerle tesviye yardımı yapabileceğimiz anlatılmalıdır,

8- İlçe kaymakamlıkları inşaat kontrollükleri için gerekirse hizmet satın alma yoluna giderek bağımsız kontrollük hizmetlerini İl Özel İdaresi teknik kadrosuyla istişareli yürütmeleri daha sağlıklı olacaktır,

9- Dağlık güzergahlarda özellikle kar mücadelesi yapılan kesimlerde kaliteli stabilize düşünülmelidir,

10- Verimli asfalt kaplama olmayacak yollarımızda ülkemiz gündemine henüz girmiş olan CHAMP-STAMP stabilize sisteminin uygulanmasına bir an önce geçilmeli,

11- İlçe hizmet götürme birliklerimiz uygulamanın içinde olurken İl Özel İdaresi Genel sekreterliğimiz etkin bir denetim mekanizması mutlaka oluşturulması umuduyla bilgilerinize arz ederiz

Raporun okunmasından sonra CHP gurup başkanı Hamit Kiraz söz aldı. Kiraz, Raporda anlaşıldığı gibi kimse görevini doğru dürüst yapmamış. İl Özel idaresinin de yaptığı aşağı yukarı aynı. Şimdi ne yapacağız? Müteahhitlerin çoğu kesin kabulünü yapmış parasını almış, teminatları içerde olanında parası bu bozulan yollara yetmez, sigorta süreleri de bitmiş. Demek ki müteahhitlere fazla bir şey yaptıramayacağız, iş kaldı özel idarelere. İl özel idaresine yaptıracağız.Ama bir maliyetle yaptıracağız iki emek çekeceğiz. Üstelikte müteahhitlerin eksiklerini de yapacağız. Bunun kaynağını nasıl bulacağız? Az parayla yapılmaz. Rapora göre hemen her köyün yolunun yeniden yapılması veya onarılması gerekiyor. Yazılanları yaparsak 2008 yılında gelecek KÖYDES paraları ancak yeter. Demek ki bu kadar paramız telef olmuş. Raporda yazılan bu eksikleri görmezlikten gelemeyiz, hiç birimiz bunca kaynağın hor kullanılmasına gönlü razı olmaz. Rapor hakkında gerekenin yapılması istiyoruz dedi.

MHPli üye Hamit Bak  35 trilyon para geldi (salondan 65 trilyon diye sesler ) dönüp baktığımızda yapılan işlerde doğru dürüst yapılan yok. Sorumlu müteahhitleri bulup bozuk yapılan yerleri onlara tekrardan yaptıramazsak yaptığımız konuşmalar havanda su dövmek anlamına gelir. dedi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı AKPli Mevlüt Vanlıda konuşmasında,  Yapılan eksikliklerin bir daha yaşanmaması ve kaynağımızın heba olmaması için bütün üyelerin sonuç bölümünde yer alan 11 maddeyi çok iyi okumaları gerek dedi.

CHPli Mustafa Mengüç ise  Yapılan işlemlerde kontrol mühendisleri görevlerini gereği gibi yapmış olsalardı şimdi bunları konuşmuş olmayacaktık. Kontrol müessesesinin de çok iyi işlemesi gerekir dedi.

Meclis Başkanı Abdurrahman Atayın  Bizin en büyük eksiğimiz kaliteyi bilmemek, kullanılan malzeme hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması. Bunda bizim de suçumuz var. Görevimizi kurumlar düzeyinde iyi yapıyoruz ama arazide yapamıyoruz. Komisyonlarca hazırlanan bu rapor önümüzdeki dönemlerde bize ışık olacaktır dedi.

Konuşmalardan sonra raporun oylanması yapıldı ve oybirliği ile kabul edildi.

HABER: Yaşar KARAASLAN

FOTO: İHA