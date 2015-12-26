Demiryolu Daha Geç Açılacak..

Pazartesi akşamı 30 vagonun raydan çıkması sonucu kapanan Malatya- Sivas demiryolunda onarım çalışmalarının 23 Eylül Cuma günü tamamlanabileceği öğrenildi. Yetkililer, daha 8 kilometrelik bir bölümde hasar gören yolun 21 Eylül Çarşamba akşamı açılabileceğini söylemişlerdi.

19 Eylül saat 18.00 sıralarında demir cevheri taşıyan 53902 sayılı TCDD’ye ait bir özel şirketin kiraladığı 30 vagonlu yük treni, Sivas’ın Divriği İlçesi’nden Hatay’ın İskenderun İlçesi’ne gittiği sırada, Malatya’nın Hekimhan ve Yazıhan İlçeleri arasındaki Sarsap ve Demiriz mevkiinde devrilmişti. Kazadan sonra Malatya-Sivas arasındaki demiryolu ulaşıma kapanmıştı.

Devlet Demiryolları Malatya 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yolun açılması ve vagonların kaldırılması çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

DDY yetkilileri, demiryolunun 23 Eylül Cuma gününe kadar açılmasının beklendiğini ifade etti.