“Depremzedelerin Mağduriyeti Giderilecek”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kasım ve Aralık 2015’te Hekimhan ve Kuluncak ilçesindeki depremlerde hasar gören konutların Kanun Hükmündeki Kararname ile DASK kapsamından çıkartıldığını bildirerek, vatandaşların mağduriyetinin giderileceğini açıkladı.

Çalık yaptığı yazılı açıklamada, “Yasal durum nedeniyle Hekimhan ve Kuluncak ilçelerimizdeki depremden zarar gören vatandaşlarımıza, konutların DASK kapsamında olmaması nedeniyle gerekli kamu desteği sağlanamıyordu. Aradan geçen 2 yıllık sürede bu konunun çözülmesi için gereken her türlü girişimlerde bulunulmuştu. Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK ile 29 Kasım ve 9 Aralık 2015 tarihlerinde Hekimhan ve Kuluncak ilçelerindeki depremler sonucunda; ağır ve orta hasarlı yaklaşık bin 323 konut, 384 ahır ve 3 işyeri sahibi afetzede, depremde zarar gören vatandaşlarımıza ait yapıların DASK kapsamından çıkartılması değişikliği ile hak sahibi olabilecek ve mağduriyetleri giderilebilecektir.” dedi.

Çalık açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

“KHK ile bu mağduriyetin giderilmesi için hükümetimizce yasal değişiklik yapılarak, meydana gelen ve genel hayata etkili olan bu depremler nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekipleri tarafından tespit edilmiş olan yıkık veya ağır hasarlı konut, işyeri ve ahır sahibi afetzedeler için bu kanun hükümleri gereğince hak sahibi olmak ve borçlandırmaları yapılmak kaydıyla konut, işyeri, ahır ve her türlü altyapı ve sosyal donatıların inşası ve kredi desteği sağlanması ile orta hasarlı olduğu tespit edilen konut, işyeri ve ahır sahibi afetzedelere bu kanun hükümleri gereğince hak sahibi olmak ve borçlandırmaları yapılmak kaydıyla kredi desteği sağlanmasına ilişkin olarak 7269 sayılı kanunun 29 maddesi 8. fıkrasında istenen DASK aranmaksızın işlem yapılması hükmü eklenerek Malatya ile birlikte on ilimizdeki afetzede hemşerilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesinin önündeki yasal engel kaldırılmıştır. “

Çalık, “Depremden zarar görmesine karşın yapılarına gerekli destek verilemeyen vatandaşlarımızın mağduriyeti son yapılan değişiklik ile giderilmiştir. Bu konunun çözümünde destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, sayın bakanlarımıza, milletvekili arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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