Dezavantajlı Gruplara İş Olanağı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından hazırlanan ‘Malatya’da Dezavantajlı Üç Grubun Uyum ve Mesleki Becerilerini Geliştirerek, İşgücü Piyasasına Dahil Olma ve İstihdam Oranlarını Artırma Projesi’nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen projenin tanıtım toplantısı Akkoza Otel’de gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısında konuşan MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, projenin sosyal sorumluluk kapsamında dezavantajlı grupların istihdama katılımını amaçladığını ifade etti.

PROJEDE ÜÇ DEZAVANTAJLI GRUP BELİRLENDİ

Erkoç, projenin bütçesinin 267 bin AVRO olduğunu kaydederek, bütçenin yüzde 95’ini Avrupa Birliği’nin (AB), yüzde 5’ini ise Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın finanse ettiğini belirtti.

Proje kapsamında üç grubun belirlendiğini ifade eden Erkoç, “Projemiz Roman çocuklar, eski kadın mahkumlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde göç alan çocuklarımızın eğitimlerini gerçekleştirmek ve istihdama kazandırmayı amaçlıyor. Sosyal sorumluluk kapsamında oda olarak bu projeye sıcak baktık, bu projenin hazırlanmasını gerçekleştirdik ve neticede binlerce proje içerisinde 3 proje geçti. Biri de Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın yazmış olduğu bu projedir” dedi.

Proje kapsamında hedefin 80’i kadın olmak üzere 200 kişiye eğitim vermek olduğunu dile getiren Erkoç, şunları söyledi: “Eğiteceğimiz 200 kişinin daha sonra belli bir kısmını iş gücü piyasasına kazandırılması söz konusudur. Bu sosyal sorumluluk projesi içerisinde, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası geçmişte olduğu gibi bundan böyle de bu tür projeleri yapmaya devam edecektir. Oda olarak birkaç kişiye istihdam sağlama durumuna erişirsek, bu bizim için büyük bir mutluluk olacaktır. Bu bizim topluma karşı olan duyarlılığımızdır.”

“SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE ÖZEL OLARAK EĞİLMELİYİZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın Avrupa Birliği hibe desteği kapsamında hazırlanan ‘Malatya’da Dezavantajlı Üç Grubun Uyum ve Mesleki Becerilerini Geliştirerek, İşgücü Piyasasına Dahil Olma ve İstihdam Oranlarını Artırma Projesi’nin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Polat, hibe projelerine özel bir ihtimam gösterilmesi gerektiğini belirterek, “Birçok hibe projeleri var. Ama bu hibe projelerinin en ekonomik olarak yüksek olanı da Avrupa Birliği hibe projeleridir. AB hibe projeleri, çoğunlukla sosyal sorumlulukla ilgili projelerdir. Sosyal sorumluluk projeleri paydaşlarla birlikte sunulabilir. İki ya da üç kurum bir araya gelerek, projeler sunulabilir. Malatya Ticaret ve Sanayi Odamızın yaklaşık 270 bin AVRO’luk gerçekleştireceği proje, Malatya ekonomisine bir milyonluk bir katkı demektir. Bu katkının yüzde 95’ini de Avrupa Birliği finanse ediyor. O zaman bizim bu projelere özel olarak eğilmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Tanıtım toplantısında daha sonra MTSO Genel Sekreteri Abdullah Duran, ‘Malatya’da Dezavantajlı Üç Grubun Uyum ve Mesleki Becerilerini Geliştirerek, İşgücü Piyasasına Dahil Olma ve İstihdam Oranlarını Artırma Projesi’ ile ilgili bilgiler verdi.

Duran, projenin Türkiye genelinde hazırlanan 2 bin 200 proje arasında geçen 3 projeden birisi olduğunu kaydetti.

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