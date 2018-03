“Devasa Yatırımlar Yapıldı”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İlyas ve Salköprü Mahalle Muhtarlarını ziyaret ederek istişarelerde bulundular.

“MAHALLELERİMİZİN SORUNLARINI EL BİRLİĞİ İLE ÇÖZÜYORUZ”

AKPnin birlik ve beraberliği temsil ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “AK Parti sadece seçim dönemlerinde değil her an milletiyle birlikte olan, birlik ve beraberliğin temsilcisidir. Milletvekili ağabeyimiz Mustafa Şahin ile birlikte İlyas ve Salköprü mahallelerimizi ziyaret ederek muhtarlarımız ve kıymetli hemşerilerimizle bir araya geldik. Muhtarlarımızdaki birlik ve beraberlik havasını görmek bizleri mutlu etmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak İlyas, Salköprü, Kiltepe, Çarmuzu, Çavuşoğlu, Bentbaşı ve diğer mahallelerimizin sorunlarını el birliği ile çözüyoruz. Burada su başta olmak üzere diğer alt yapı sorunları vardı, Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ ile diğer alt yapı hizmetleri sunan kurumların alt yapı çalışmalarını tamamladıkları mahallelerimizin üst yapı hizmetlerine ara vermeden devam ediyoruz. Alt yapısı tamamlanmış sokaklarımızın peyzaj ve çevre düzenlemelerini yaparken, yol yenileme, açma ve genişletme ile yeni sosyal yaşam alanlarıyla prestij seviyelerini yükseltiyoruz. AK Parti bir dava ve hizmet partisidir. Bizlerde yorgunluk bilmeden, gece gündüz demeden 7/24 esasıyla milletimize hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Milletimiz bir ve beraber olduğu müddetçe hiçbir güç bizim kardeşliğimizi ve dayanışmamızı bölemeyecektir. Bugün Afrin’de vatanımızın huzuru ve güveni için büyük bir mücadele veren, düşmanı inine kadar takip ederek etkisiz hale getiren kahraman Mehmetçiklerimize Rabbim nice zaferler nasip etsin” dedi.

“MALATYA’NIN EN BÜYÜK İLÇESİ YEŞİLYURT, GELİŞİM VE DEĞİŞİMİ YAKINDAN YAŞIYOR”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin de, 311 bin 764’lük nüfusuyla Malatya’nın en büyük ilçesi Yeşilyurt’un gelişim ve değişim sürecinde olduğunu, bu değişimi mahalle ziyaretlerinde yakından gördüklerini ifade etti.

Malatya’nın batı tarafındaki Yeşilyurt’un son yıllardaki yatırımlar, sosyal, kültürel ve eğitim projeleriyle en gözde ilçeler arasına girdiğini belirten Milletvekili Şahin, “Yeşilyurt ve Battalgazi bölgelerinde yaşayan hemşerilerimiz buralardaki hizmetlere bakarak AK Partimize not veriyorlar. Malatya’da yerel yönetimlerin çatı konumundaki Büyükşehir Belediyemizin de kentimizin en ücra noktası ve ana arterlerdeki hizmetlerini de takdirle karşılıyoruz. Tabii ki biz iktidara geldiğimiz ilk günden bugüne kadar hep ilklerin ve ilkeli duruşların temsilcisi olan bir partiyiz ve bu partinin mensuplarıyız. Hangi konumda olursak olalım bizim yaptığımız görevler gelip geçicidir önemli olan görevdeyken icraatı iyi ve sağlıklı yapabilmektir. Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetimizin verdiği destekleri milletimizle buluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Başarılı hizmetlerin altında da AK Parti’nin bugüne kadar ortaya koyduğu ilkeli duruş ve performans yatmaktadır. Bizlerde eğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın performansına ve hızına yetişebiliyorsak, ayak uydurabiliyorsak ne mutlu bizlere, zaten bizim yarıştaki en büyük avantajımızda budur.”dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ VE HÜKÜMETİMİZİN DESTEKLERİYLE DEVASA YATIRIMLAR YAPILDI”

Milletvekili Şahin, “Malatya özellikle büyükşehir statüsüne kavuştuktan sonra başta Büyükşehir Belediyemizin sınırları olmak üzere Yeşilyurt ve Battalgazi bölgelerinde devasa hizmetler hayata geçti, bunu asıl yaptıran Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimizin vermiş olduğu imkânlardır. Yerelde bu hizmetlerin halka ulaşmasını sağlayan, hizmetlere öncülük ve rehberlik eden Belediye Başkanlarımızın da aynı hız ve tempoya ayak uydurmaları bize önemli katkılar sağlamaktadır. Belediye Başkanlarımıza bu özverili çalışmaları ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“AK PARTİMİZİN GENEL VE YEREL HİZMETLERİNİN MEMNUNİYETLE KARŞILANDIĞINI GÖRÜYORUZ”

Çevre yolunun alt tarafındaki yerleşim alanlarında AKP ile birlikte değişim rüzgârlarının estiğini ifade eden Milletvekili Şahin, “Çevre yolunun alt tarafı diye tabir edilen bu bölgelerde yaşanabilecek bir ortamın olmadığı, insanların yüzlerinin sürekli asık olduğu hep söylenirdi ancak bugün tablo değişti. İlyas, Bentbaşı, Kiltepe, Çavuşoğlu, Çarmuzu, Salköprü ve diğer mahallerimize önemli yatırımlar yapıldı, yerel yönetimlerimizin yaptığı hizmetlerle buralardaki yaşam seviyesi yükseldi, yaşanabilir ortamlar çoğaldı. Mahallelerimizin su, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik ve telekom gibi alt yapı eksikliklerinin çözüme kavuşması için önemli adımlar atıldı, bizlerde bunların sürekli takipçisiyiz. Yeşilyurt Belediyemizde bu bölgelerde üst yapı hizmetlerinde gerçekten fark oluşturdu, yol açma, genişletme ve yenileme çalışmalarının yanı sıra mahalle aralarında çok güzel sosyal yaşam alanları kazandırdılar. Mahalle sakinleri istek ve sıkıntılarını anında muhtarlarımız aracılığıyla yerel yönetimlere bildiriyorlar, eksiklikler yerinde tespit ediliyor ve ciddi düzenlemeler yapılıyor. Eminim mahallelerimiz yeni hizmetlerle çok daha iyi bir konuma gelecektir. AK Parti olarak çevre yolunun altı diye tarif edilen mahallerimizi çevre yolunun üst tarafındaki mahallelerimizdeki hizmet kalitesine ulaştırmak amacıyla başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Yeşilyurt Belediyemizin devasa hizmetlerini yakından görüyoruz. Mahalle ziyaretlerimizde de hemşerilerimizle yaptığımız toplantılarda da hizmetlerle ilgili başta muhtarlarımız olmak üzere mahalle sakinlerimiz güzel düşüncelerini bizlerle sürekli paylaşıyorlar, bizlerde iletilen taleplerin yerine getirilip getirilmediğini sürekli takip ediyoruz. Belediyelerimiz ve muhtarlıklarımızı 7/24 esasıyla çalışan, vatandaşlarımızın rahatlıkla ulaşabildikleri, insanlarımızla sürekli görüşen, hemhal olan kurumlar seviyesine getirdik, bu durumda vatandaşlarımızın istediği bir şeydi, AK Partimiz gerek Milletvekilleri gerekse de Belediye Başkanları ve muhtarlıklarıyla bu anlayışı sürekli hale getirdi, bu durumun onurunu yaşıyoruz. Mahalle sakinlerimizin istekleri bizleri daha aktif bir hale getirme noktasında üzerimizdeki sorumlulukların artmasına neden olmaktadır. Kentimizin en ücra noktasındaki yerleşim yerinden merkezdeki her hangi bir noktaya kadar her an milletimizle birlikteyiz. AK Partimizin genel ve yerel hizmetleriyle hizmeti verenle alan arasındaki memnuniyet artmıştır” dedi.

İlyas ve Salköprü mahalle muhtarları da, gerçekleşen ziyaretten dolayı teşekkürlerini sundular.

Bülten- malatyahaber.com