Devlerin Günahı

Gösterim tarihi

:

27 Mayıs 2011

Yönetmen

:

Roland Joffé

Oyuncular

:

Wes Bentley , Charlie Cox , Olga Kurylenko

Senaryo

:

Roland Joffe

Yapımcı

:

Ignacio Gomez- Sancha, Roland Joffe, Ignacio Nunez

Müzik

:

Stephen Warbeck

Görüntü yön.

:

Gabriel Beristain

Tür

:

Biyografi , Dram

Süre

:

120 dk.

Yapım yılı

:

2011

Ülke

:

Amerika, Arjantin, İspanya

Dağıtıcı

:

Özen Film

İspanya’da Opus Dei’ye ait bir araştırma yapan Robert, acılı bir hikaye ile karşılaşır. Hikaye 20. yüzyılın başlarında iki çocukluk arkadaşı Manolo ve Josemaria’nın yollarının ayrılması ile başlamıştır. Josemaria, ailesi ölünce papaz olur. Manolo, cumhuriyetçilerin içine ajan olarak sızar. Aşık olduğu Ildiko cumhuriyetçilerin lideri Oriol ile aşk yaşamaktadır. Cumhuriyetçi çeteler kiliseleri ateşe verip, rahipleri vurmaya başlarlar.