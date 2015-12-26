Devlerin Günahı
Gösterim tarihi
:
27 Mayıs 2011
Yönetmen
:
Roland Joffé
Oyuncular
:
Wes Bentley , Charlie Cox , Olga Kurylenko
Senaryo
:
Roland Joffe
Yapımcı
:
Ignacio Gomez- Sancha, Roland Joffe, Ignacio Nunez
Müzik
:
Stephen Warbeck
Görüntü yön.
:
Gabriel Beristain
Tür
:
Biyografi , Dram
Süre
:
120 dk.
Yapım yılı
:
2011
Ülke
:
Amerika, Arjantin, İspanya
Dağıtıcı
:
Özen Film
İspanya’da Opus Dei’ye ait bir araştırma yapan Robert, acılı bir hikaye ile karşılaşır. Hikaye 20. yüzyılın başlarında iki çocukluk arkadaşı Manolo ve Josemaria’nın yollarının ayrılması ile başlamıştır. Josemaria, ailesi ölünce papaz olur. Manolo, cumhuriyetçilerin içine ajan olarak sızar. Aşık olduğu Ildiko cumhuriyetçilerin lideri Oriol ile aşk yaşamaktadır. Cumhuriyetçi çeteler kiliseleri ateşe verip, rahipleri vurmaya başlarlar.