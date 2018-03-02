Doğanyol ve Kale ‘Kayısı Beyazı’na Büründü
Kayısının bazı bölgelerde erken çiçek açılması ile birlikte dondan zarar görme riski de artmaya başladı.
Küresel ısınmanın bir göstergesi olarak kayısıda erken çiçek açma dönemi bu yılda erken başladı.
Doğanyol ve Kale ilçelerinde özellikle sahil kesimlerde ve sahile yakın bölgelerde kayısı bahçeleri beyaza büründü.
Uzmanlar erken çiçek açan kayısı ağaçları için “Kayısı ne kadar erken çiçek açarsa, dondan zarar görme riski o kadar artıyor” ifadesini kaydediyor.
Pütürge ilçesinde de bazı bölgelerde kayısı ağaçları erken çiçek açtı.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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Burası kale izollu
Buralar Doğanyol mu bir sene orda çalıştım böyle düz alan hatırlamıyorum biraz kaleye benziyor
Yandıgülüm keten helva o zaman .kışı görmeden yaz geldi.Allah yardımcımız olsun.