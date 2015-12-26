DOKAB’ı Tanıtma Toplantısı

Doğu Anadolu Kalkınma Birliği (DOKAB) Projesi, Malatya’nın Darende İlçesi’nde düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı.

Darende Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nde düzenlenen toplantıda, Avrupa Birliği-Türkiye mali işbirliği kapsamında hazırlanmakta olan Bölgesel Kalkınma Programı’nın tanıtımı ve DOKAB Projesi ele alındı.

Toplantıya katılan kamu kurum yöneticileri, muhtarlar ve çiftçilere, Tarım Bileşeni Birim Koordinatörü Handan Ataol Ölmez ve Yerel Kalkınma Girişimleri Bileşeni Birim Koordinatörü Alper Yiğit tarafından proje hakkında bilgi verildi.