“Doktorlarımıza Karşı Saldırganca Tavırları Kınıyorum”

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayı’nda program düzenlendi. Programa Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Ural, Defterdar Ali Yıldırım, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli ve hekimler katıldılar.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli’nin program açılış konuşmasının ardından kısa bir konuşa yapan Vali Ali Kaban, “ Saygı değer Tıp camiası, Doktorlarımız ve tüm çalışanlar 14 Mart Tıp bayramınızı bende kutluyorum. Bütün sağlık çalışanlarımıza, özellikle doktorlarımıza karşı gösterilen o saygısız, saldırganca tavırları sonuna kadar kınıyorum. Bir insan olarak bunun asla kabul edilemez olduğunu düşünüyorum ve artık bunların bitmesi gerektiğini daha medeni bir şekilde kendisine deva sunan, şifa getirmeye çalışan, değerli insanlara hak ettikleri saygının gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tekrar 14 Mart Tıp bayramınızı kutluyorum.” dedi.

(Bülten)