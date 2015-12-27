Donmuş Sanıldı Ama..
Malatya’da boş bir arazide baygın olarak bulunan ve donmuş olduğu sanılan genç kızın, babasının tansiyon ilaçlarını içtiği ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Beydağı Mahallesi’nde boş bir arazide E.G’nin (16) adlı genç kızın baygın vaziyette olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri donmuş sanılan genç kızı Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede üzerinden kimlik çıkmayan E.G’nin tansiyon ilacı içtiği belirlendi. Yapılan araştırmada kızın ailesi ile tartışıp, babasına ait tansiyon ilaçlarını içtiği tespit edildi. Genç kız Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından
Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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