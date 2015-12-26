Döven de Dövülen de Hastanelik!

Malatya’da düzenlenen Kick Boks turnuvasında galip gelen de mağlup olan da hastanelik oldu. Oldukça sert geçen müsabakaları ünlü sanatçılar Mustafa Topaloğlu ile Azer Bülbül birlikte izledi.

Malatya’da faaliyet gösteren Yıldızlar Spor kulübü tarafından organize edilen 1. Uluslararası Anadolu Kıck Boks Turnuvası’na Türkiye ile birlikte Bulgaristan, Kırgızistan ve Gürcistan’dan toplam 12 sporcunun yanı sıra Milli sporcu Serkan Yılmaz’da katıldı.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada Bulgaristan’dan gelen Sitilion Angeloc ile Selim Öztürk arasındaki müsabaka çok sert geçerken, Bulgar sporcu kafasından aldığı darbe ile kanlar içinde kaldı. Bulgar sporcuya 112 acil servis ekipleri ringde müdahale ettiler. Hakem, müsabakanın galibi olarak kaşı yarılan Türk sporcu Selim Öztürk’ü gösterdi. Her iki sporcu daha sonra aynı ambulansla Malatya Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Sanatçı Çılgın Sedat’ın sunduğu turnuvayı Azer Bülbül ile birlikte izleyen ünlü sanatçı Mustafa Topaloğlu, müsabakanın sert geçtiğini belirtti.

Turnuva sonunda Milli sporcu Serkan Yılmaz, yaptığı gösteriyle izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.