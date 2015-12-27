Durdurdu Ama Dönmüyor!

İçişleri Bakanlığını son Kaymakam ve Vali Yardımcıları Kararnamesi ile Darende Kaymakamı iken Van Vali Yardımcılığı görevine atanan Murat Uzunparmak, İdare Mahkemesine açtığı davayı kazandığını,ancak eski görevine dönmeyeceğini bildirdi.

Bir açıklama yapan Uzunparmak, Darende Kaymakamı olarak 1 yıl görev yaptıktan sonra Van Vali yardımcılığına talebim olmadan atandım. Haksız bir atama olduğu düşüncesiyle Malatya İdare Mahkemesinde atamanın iptali için dava açtım ve Mahkeme beni haklı bularak yapılan atamayı durdurdu. Atama işlemi hem Darendelilerin vicdanında hem de mahkeme kararıyla hukuk nezdinde mahkum oldu. İradem olmadan ayrıldığım Darende ilçesine şuan mahkeme kararıyla dönüp çalışma imkanım olmasına rağmen, kendi irademle Darende’ye dönmeme kararı aldım. Mevcut süreçten sonra Van ilinde vatanıma ve milletime daha faydalı olacağıma inandığım için Darendeye dönmeyeceğim dedi.

Uzunparmak, Darendeliler zeki insanlardır, yapılan haksızlığın farkında oldukları gibi niçin yapıldığının da farkında olduklarından eminim. Ne düşünüyorlarsa düşündükleri gerçektir ve doğrudur. Dürüst insan bakır leğen iftira atan ise karınca gibidir. Karınca ne kadar uğraşsa da bakır leğende gedik açamaz. Mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum ifadelerini kaydetti.