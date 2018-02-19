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Malatya Haber -

E.Yeni Malatya Bir Sıra Geriledi

E.Yeni Malatya Bir Sıra Geriledi
  • 19.02.2018
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Spor Toto Süper Ligin 22.haftasında deplasmanda Bursaspor ile 0-0 berabere kalarak, puanını 28’e çıkaran Evkur Yeni Malatyaspor, puan tablosunda bir sıra geriledi ve 10’uncu sıraya indi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa’nın 3 puan aldığı 22.haftada Bursaspor deplasmanından hanesine 1 puan yazdırarak döndü. İkinci yarıda geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1’de mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 6 puan toplarken, puanını 28’e çıkarttı. Kasımpaşa’nın aldığı 3 puan sonrası sarı kırmızılılar, puan tablosunda 9.sıradan, 10’uncu sıraya geriledi.

LİGDEKİ YEDİNCİ BERABERLİK

Sarı kırmızılılar, ligde 22 haftalık bölümde 7 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. İkinci yarıda oynadığı 5 karşılaşmanın 3’ünde beraberlik alan Evkur Yeni Malatyaspor, Bursaspor deplasmanından aldığı 0-0’lık sonuçla toplamda 7.beraberliğini almış oldu.

Ligin ilk yarısında Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Beşiktaş ile berabere kalan sarı kırmızılılar, ikinci yarıda şuana kadar Osmanlıspor, Kasımpaşa ve Bursaspor ile berabere kaldı.

Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. Şevko dedi ki:
    20 Şubat 2018, 00:50

    Alttaki takımların çoğu galip geldi ve bize yaklaştı acilen bir kac mac seri galibiyet almalıyız en kötü fikstür bizim bizden alttaki bursa konya antalya ve genclerbirliginin düsecegıne ihtimal vermiyorum akhisar alanya osmanlı ve bizim aramızda gececek gibi ama karabüğü bu hafta yenersek gidişat degısecektir öz güven gelecektir.

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  2. abdulkerim keloğlu dedi ki:
    19 Şubat 2018, 23:43

    en az gol atan takımlardanız…. Care bulunması lazım ….ceza alanında pozisyonu iyi olana pas çıkarmasını iyice öğretilmesi gerekli….

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