E.Yeni Malatya PFDK’da, Emre’ye İşlem Yok!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 28. hafta maçlarının ardından, temsilci raporları üzerine Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevkleri açıkladı.

Müşavirlik, geçtiğimiz hafta Cuma gecesi İstanbul’da oynanan ve ev sahibi takımın 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan M.Başakşehir- Evkur Yeni Malatyaspor maçında, Malatyalı taraftarların ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle, EYMS’yi PFDK’ya sevketti ve bu kararı, “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 06.04.2018 tarihinde oynanan MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” diye açıkladı.

Aynı maçta, EYMS’li taraftarlarla dalaşan ve taraftarlara küfrettiği görüntüler de sosyal medyada yeralan M.Başakşehir’li futbolcu Emre Belözoğlu hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadığı anlaşıldı.

Söz konusu maçta, taraftarlarla dalaşa giren, el kol hareketleri yapan Emre Belözoğlu’na kart göstermeyen, üstelik bu futbolcuyu sırtını sıvazlayarak tribünlerin önünden uzaklaştırmakla yetinen hakem Barış Şimşek de, bazı spor programlarında eleştirilmişti.

Yeni Malatya Gazetesi