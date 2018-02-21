E.Yeni Malatya’da Hesaplar Galibiyet Üzerine

Spor Toto Süper Ligin 23.haftasında sahasında ligin son sırasındaki Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligin 22.haftasında deplasmanda Bursaspor ile 0-0 berabere kalarak, puanını 28’ye çıkarak ve haftayı 10.sırada tamamlayan sarı kırmızılılar, Pazar günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Kardemir Karabükspor ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak, daha sonra gireceği zorlu periyot öncesi moral depolamak istiyor.

Ligde geride kalan 22 haftalık süreçte 28 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör Erol Bulut nezaretinde devam etti. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda kısa pas ve top kapma çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyen, Bursaspor maçında ise son dakikalarda görev alan Khalid Boutaib, takımla birlikte çalıştı.

Sarı kırmızılılarda kart cezalıları Sadık Çiftpınar ile İssam Chebake’nin yanı sıra sakatlığı nedeniyle tedavisi süren İssir Dia, Kardemir Karabükspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kasımpaşa maçında gördüğü dördüncü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve Bursaspor maçı kadrosunda yer alamayan Arturo Mina, Kardemir Karabükspor maçında oynayabilecek.

Ligin 20.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynadıkları karşılaşmada rakibine yaptığı hareket nedeniyle 3 maçta oynamama cezası olan sağ bek oyuncusu İssam Chebake, Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla birlikte bu cezasını tamamlamış olacak.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi