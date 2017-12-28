E.Yeni Malatya’da ‘Yolcular’ Netleşiyor

Süper Lig’in ilk yarısını 22 puanla 10. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, ligin ikinci yarısında kadroda düşünmediği isimlerle yolları ayırmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılarda Yalçın Ayhan’ın dışında İssiar Dia, Sadio Diallo, Fabien Farnolle, Nacer Barazite ve Mustafa Batuhan Altıntaş ile yolların ayrılması bekleniyor.

Süper Lig’de ilk sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Erol Bulut’un raporu doğrultusunda ilk olarak takımda ikinci yarı düşünülmeyen isimlerle yolları ayırmayı planlayan sarı kırmızılılarda Bulut’un istemediği isimlerle görüşmelere başlandı.

BULUT LİSTEYİ VERDİ

Teknik direktör Erol Bulut’un ligin ikinci yarısının daha zorlu geçeceği ve tüm oyunculardan yararlanmak istediği ancak planlarında olmayan isimleri yönetime sunduğu öğrenildi.

Kulüp başkanı Adil Gevrek’in ilk olarak Yalçın Ayhan ile görüştüğü ve kendisiyle ikinci yarı çalışılmayacağını söylediği, bu doğrultuda Yalçın’ın da kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi. Yalçın Ayhan’ın bonservisinin kulüpte olması sonrasında yönetimde, tecrübeli oyuncuyla yapılacak son görüşmede alacakları karşılığında bonservisinin kendisine verilmesi ve başka takıma gitmesinin önünün açılması sağlanacak. Yalçın Ayhan için özellikle Osmanlıspor’un yakından ilgilendiği ve görüşme yapılan oyuncu ile büyük oranda anlaşıldığı iddia ediliyor.

5 İSİMLE DAHA YOLLAR AYRILACAK

Yalçın Ayhan dışında İssiar Dia, Sadio Diallo, Faiben Farnolle, Nacer Barazite ve Batuhan Altıntaş ile görüşmelere başlanıldı. Yönetimin bu oyuncularla yaptığı görüşmelerde ise en büyük sorunu oyuncuların sözleşmelerinin uzun süreli olması olarak dikkat çekiyor.

Kulüpten alacakları da bulunan oyuncularla yönetim, futbolculara kendilerine kulüp bulmalarını iletti. Öte yandan Yeni Malatyaspor’da bu isimlerin dışında başka isimlerle de yolların ayrılabileceği iddia edildi.

Yeni Malatyaspor’un takımdan göndermek istediği oyuncuların kulüple olan sözleşmeleri şöyle: İssiar Dia’nın sözleşmesi 31 Mayıs 2020’de sona erecek, Sadio Diallo’nun 31 Mayıs 2019’da sona erecek, Kaleci Fabien Farnolle’nin sözleşmesi 31 Mayıs 2019’da sona erecek, Nacer Barazite’nin sözleşmesi 31 Mayıs 2019’da sona erecek, Mustafa Batuhan Altıntaş’ın sözleşmesi ise 31 Mayıs2018’de sona erecek.

Takımdan ayrılacak isimlerin sezon içindeki performansları; Yalçın Ayhan, 13 karşılaşmada bin 170 dakika görev aldı. Ayhan 2 sarı kart görürken, 1 gol kaydetti. Nacer Barazite, 12 karşılaşmada 663 dakika sahada kaldı. Barazite, 1 gol kaydetti. İssiar Dia, 10 karşılaşmada 548 dakika sahada kaldı.

Abdoulaye Sadio Diallo, 6 karşılaşmada 357 dakika görev aldı. Fabien Ceddy Farnolle, 2 karşılaşmada 180 dakika görev yaptı. Mustafa Batuhan Altıntaş, 4 karşılaşmada 29 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi