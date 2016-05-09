Eczacı Tutuklandı, 3 Doktor İse..

İstanbul merkezli ilaç yolsuzluğu operasyonunda Malatya’da yakalanan 3 doktor ve 1 eczacının da aralarında bulunduğu 98 şüpheliden 23’ü tutuklandı.

İstanbul polisi tarafından geçtiğimiz hafta 32 ilde gerçekleştirilen 250 milyon TL’lik ilaç ve sahte reçete yolsuzluğu olayı ile ilgili olarak Malatya’da gözaltına alınan 3 doktor ve 1 eczacının da aralarında bulunduğu 98 kişinin adliyeye gönderildiği, bunlardan Malatya’da yakalanan eczacının da yeraldığı 23’ünün tutuklandığı bildirildi. Malatya’da yakalanan 3 doktorun ise “adli kontrol” kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.

266 ŞÜPHELİSİ OLAN VE 32 İLİ KAPSAYAN OPERASYON..

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 6 aylık teknik ve fiziki çalışması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 90’ı doktor, hemşire ve eczacı 266 kişiyi gözaltına almak için 3 Mayıs’ta 32 ilde 266 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana, Mersin, Antalya, Hatay, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Malatya, Ağrı ve Mardin’in de bulunduğu illerden, aralarında bir profesörün yanı sıra doktor ve eczacılar ile bilgi işlem görevlilerinin bulunduğu 107 kişi gözaltına alındı.

Bu kapsamda da Malatya’da S.K., M.B. ve N.İ. adlı doktorlar ile İzzettin İ. adlı eczacı da gözaltına alınarak İstanbul’a götürüldü.

“Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüt üyesi olmak, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve kaçakçılık” iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların, SGK’yı 250 milyon lira zarara uğrattıkları ileri sürüldü.

Suç örgütü üyelerinin, sahte reçete ve sağlık raporlarıyla aldıkları kanser, kemoterapi, psikoterapi alanlarının da aralarında bulunduğu yüksek fiyatlı ilaçları kaçakçılar ve terör örgütü PKK üzerinden Irak ve Suriye’ye gönderdikleri, bu ilaçların bir kısmının da daha sonra uluslararası kaçakçılar üzerinden Özbekistan ve Hindistan gibi ülkelere yollandığı iddia edildi.

98’İ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ..

İstanbul polisi, gözaltına alınanlardan bazılarını serbest bırakırken 98 şüpheliyi hafta sonunda Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevkedildi. Savcılıkta sorguları yapılan şüphelilerden 46’sı serbest bırakıldı.

52 şüpheliden 23’ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını isteyen savcılık, 29 şüpheliyi ise “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olacak şekilde nitelikli dolandırıcılık”, “Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş ilaçları satmak”, “Resmi belgede sahtecilik” ve “Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi” suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi hakimlikteki sorguları gün boyu süren şüphelilerden 23’ü tutuklandı. İkisi doktor 5 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan hakimlik bir şüpheli hakkında ise herhangi bir adli kontrol hükmü uygulamaya gerek görmedi.

Nöbetçi hakimlik, savcılığın adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ettiği 23 kişi hakkında da adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

MALATYA ŞÜPHELİLERİNDEN 1’İNE TUTUKLAMA, 3’ÜNE ADLİ KONTROL..

Tutuklanan 23 kişiden birinin, Malatya- Doğanşehir’den gözaltına alınan İzzettin İ. adlı serbest eczacı olduğu belirtilirken, yine Malatya’da gözaltına alınan doktorlar S.K., M.B. ve N.İ.‘nin ise, haklarında adli kontrol hükümlerinin uygulanması kaydıyla serbest bırakıldıkları ve bunların yargılamalarının tutuksuz olarak devam edeceği bildirildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com-

FOTO: Operasyon kapsamında İstanbul’da gözaltına alınanlardan biri (İstanbul, iha)